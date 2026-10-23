health tips : ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ನಾವು ನಿತ್ಯದ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲಿಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗಿದೆ. ಇದ್ರಿಂದ ಆಗೋದೇನು?
ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕುವ ಬದಲು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಹರಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ಬರೀ ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಒಬ್ಬಟ್ಟನ್ನು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ರೊಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಕ್
ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಇಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ನೇರವಾಗಿ ಪೇಪರ್ಗೆ ತಾಗಿದಾಗ, ಇಂಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಪದೇಪದೇ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ FSSAI ಕೂಡ ಆಹಾರವನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಡುವುದು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದೂ ಅಪಾಯ
ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿ, ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಿನ ಆಹಾರ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಅದು ಯೋಗ್ಯ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕೊಳಕು ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಪೇಪರ್ ಅನೇಕ ಕೈಗಳನ್ನು, ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವಾಗ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
ರೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು?
ಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಡಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ, ಸ್ಟೀಲ್ ಡಬ್ಬಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಪೇಪರ್ ಬಳಸಲೇಬೇಕಾದರೆ, ಆಹಾರ ಬಳಕೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ಪೇಪರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ನೆನಪಿಡಿ, ರೊಟ್ಟಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಲಿ, ಮೃದುವಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಡುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.