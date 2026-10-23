ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಬಳಸಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ರೈಸ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಅನ್ನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ, ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದರೆ ಸುಲಭವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಶೈಲಿಯ ಖಾದ್ಯ ಸಿದ್ಧ. ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ರೈಸ್ ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ: ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ, ರುಚಿಕರವಾದ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ!
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ರೈಸ್ (Coriander Rice) ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಸಾಲೆ ಬೆರೆಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ರುಚಿಕರವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಶೈಲಿಯ ಖಾದ್ಯ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಈ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ, ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ, ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಹಪ್ಪಳದ ಜೊತೆ ತಿಂದರೆ ರುಚಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸಲು
- 1 ಕಪ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ
- ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ
- ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
- ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸಲು ಸುಮಾರು 2 ಕಪ್ ನೀರು
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮಸಾಲೆಗೆ
- 1 ಕಪ್ ತಾಜಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು
- ¼ ಕಪ್ ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ
- 2 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
- ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ
- ರುಬ್ಬಲು 1–2 ಚಮಚ ನೀರು
ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಿ
- 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ
- ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ
- 6–8 ಗೋಡಂಬಿ
- 1 ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ, ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು
- ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ರೈಸ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಹಂತ 1: ಅನ್ನವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ
ಮೊದಲು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು 15–20 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ. ಅನ್ನದ ಕಾಳುಗಳು ಮೆತ್ತಗಾಗಿದ್ದರೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಅಗಲವಾದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
ಹಂತ 2: ಹಸಿರು ಮಸಾಲೆ ತಯಾರಿಸಿ
ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರುಬ್ಬಬಹುದು.
ಹಂತ 3: ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ
ಬಾಣಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿದ ಬಳಿಕ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿ ಮೆತ್ತಗಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಹಂತ 4: ಮಸಾಲೆ ಬೇಯಿಸಿ
ಈಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮಸಾಲೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 2–3 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ. ನಂತರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ನೂ 4–5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ. ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಡಿ; ಆಗ ಅದರ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಪರಿಮಳ ಉಳಿಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 5: ಅನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಬಡಿಸಿ
ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆರಿಸಿ. ತಣ್ಣಗಾದ ಅನ್ನವನ್ನು ಮಸಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಸಿ. ಅನ್ನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಳಿಗೂ ಮಸಾಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟಿದ ಬಳಿಕ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸಿ.
ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್
- ತಾಜಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಮಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಅನ್ನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ ಬೆರೆಸಿದರೆ ಅದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹೆಚ್ಚು ಖಾರ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
- ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ, ಈರುಳ್ಳಿ ರಾಯ್ತ ಅಥವಾ ಹಪ್ಪಳದ ಜೊತೆ ಬಡಿಸಿದರೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಊಟ ಸಿದ್ಧ.