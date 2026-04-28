ಮೀನಿನ ಸಾರನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನದವರೆಗೆ ತಿನ್ಬೋದು? ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಡದಂತಿರಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ!
Storing fish curry in fridge: ಮೀನಿನ ಸಾರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ಮರುದಿನ ತಿಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಮೀನಿನ ಸಾರನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು? ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬೇಕು? ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಡಬಹುದು?
ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಮೀನಿನ ಸಾರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯಿದೆ. ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಒಂದು ದಿನ ಇಟ್ಟು ತಿಂದರೆ ಆ ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾರು ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮೀನಿನ ಸಾರನ್ನು (Fish Gravy) ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಡಬಹುದು ಮತ್ತು ತಿನ್ನುವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಜಾಗ್ರತೆಗಳೇನು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೀನಿನ ಸಾರನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 3-4 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ವಿಘಟನೆಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ 4 ದಿನ ಕಳೆದ ನಂತರ ಆ ಸಾರನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ರುಚಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೀನಿನ ಸಾರಿನಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂರಕ್ಷಕದಂತೆ (Preservative) ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾರು ಬೇಗನೆ ಕೆಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ
ಸಾರನ್ನು ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಇದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೆಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮೀನಿನ ಸಾರನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಾದರೆ, ಗಾಜಿನ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಏರ್-ಟೈಟ್ ಡಬ್ಬಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಮೀನಿನ ವಾಸನೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ತೆಗೆದ ಸಾರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಇಡೀ ಸಾರನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೀನಿನ ತುಂಡುಗಳು ಪುಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾರಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಪದರದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಸಾರು ಜಿಗುಟು ಎನಿಸಿದರೂ ಅಥವಾ ವಿಚಿತ್ರ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇಂತಹ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ವಾಂತಿ, ಭೇದಿಯಂತಹ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮೀನಿನ ಸಾರು ರುಚಿಯಾಗಿರಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಆದರೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮಿತಿಯೊಳಗಿರಲಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
