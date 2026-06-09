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- ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯದೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ? ಟೊಮೆಟೊ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯದೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ? ಟೊಮೆಟೊ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್
Simple kitchen tricks: ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಎದುರಾಗುವ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾದ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಲು
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಲು
ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸೇಬನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಸೇಬು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದಿಂದಾಗಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ನಿಂಬೆ ರಸ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗುತ್ತೆ
ನಿಂಬೆ ರಸ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗುತ್ತೆ
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಿಂಡುವ ಮೊದಲು, ಸುಮಾರು 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬಂದು, ಹೆಚ್ಚು ರಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಈರುಳ್ಳಿ 10 ನಿಮಿಷ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡಿ
ಈರುಳ್ಳಿ 10 ನಿಮಿಷ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡಿ
ಈರುಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಿಸುವ 10 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡಿ. ತಣ್ಣಗಾದ ಈರುಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣು ಉರಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಅನಿಲಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವುದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನ್ನ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಉದುರುದುರಾಗಿ ಬರಲು
ಅನ್ನ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಉದುರುದುರಾಗಿ ಬರಲು
ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಉದುರುದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಥವಾ ಪುಲಾವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗದಿರಲು
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗದಿರಲು
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ತೇವಾಂಶ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗದೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಾಲು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಲು
ಹಾಲು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಲು
ಹಾಲನ್ನು ಕಾಯಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಬೆರೆಸಿದರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸೋಡಾವನ್ನು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಲು
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಲು
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳಚಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವೂ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಟೊಮೆಟೊ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಲು
ಟೊಮೆಟೊ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಲು
ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರುಚಿ ಮತ್ತು ತಾಜಾತನ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
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