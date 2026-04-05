ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೀನನ್ನೇ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ! ಆ ದೇಶ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಮೀನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಪ್ರಿಯ ದೇಶ ಚೀನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ಗಿಂತ ಮೀನಿಗೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತಿನಲ್ಲೂ ಚೀನಾ ಜಗತ್ತಿಗೇ ನಂ.1 ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ.. ಮುಂದೆ ಓದಿ
ಒಟ್ಟು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮೊದಲಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸರಾಸರಿ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ದೇಶಗಳು ಮೀನು ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನರು ಚಿಕನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮೀನಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಮೆಗಾ-3, ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಹೃದಯ, ಮೆದುಳು ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣ. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮೀನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ
