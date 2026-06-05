ಎಣ್ಣೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
Oil Free Omelette: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ, ಬೆಟ್ಟೆ ಯವುದೂ ಇಲ್ಲದೇ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ತಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರೊಟೀನ್ ತುಂಬಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆ
ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವವರು ಮೊಟ್ಟೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಎಗ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಪ್ಪ, ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನೂ ಬಳಸದೇ ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ.
ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಧಾನ:
ಈ ರೆಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ; ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸೌತೆಕಾಯಿ. ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಸಿ ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಪ್ಯಾನ್ನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಪದರವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಮವಾಗಿ ಬೇಯಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ತೊಳೆದು, ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಿ, ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಸುಮಾರು 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿ, ಅದು ಇಡೀ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಆವರಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೌತೆಕಾಯಿ ರಸ ಒಣಗುವವರೆಗೆ 10-15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಉಜ್ಜುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ:
ಈಗ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ-ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ನೀವು ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬಯಸಿದರೆ, 1 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ತರಕಾರಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಮುಚ್ಚಿ 1-2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ. ಕೆಳಭಾಗವು ಸಿದ್ಧವಾದಾಗ, ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ತಿನ್ನಿ.
ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ:
ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ಯಾನ್ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವ ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ; ಅವು ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ ಆಮ್ಲೆಟ್ 150-200 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ.
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