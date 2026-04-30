ಗೋವಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಬೀಚ್, ನೈಟ್ಲೈಫ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಅಸಲಿ ಮಜಾ ಇರೋದೇ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು. ಅದರಲ್ಲೂ, ಖಾರ ಖಾರವಾದ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ರೋಸ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಗೋವಾದ ಅಸಲಿ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡುವ ಖಾದ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಫೇಮಸ್ ರೋಸ್ ಆಮ್ಲೆಟ್. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲೂ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೋವಾದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಾ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ರೋಸ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ನುವುದೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ.
ರೋಸ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್?
ರೋಸ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮೇಲೆ ಖಾರವಾದ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಸುರಿದು ಕೊಡುವ ಒಂದು ತಿಂಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 'ರೋಸ್' ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೇವಿ ಅಥವಾ ಸಾರು. ಮೃದುವಾದ ಪಾವ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇಟ್ಟು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಖಾರವಾದ ಗ್ರೇವಿಯನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಮೆತ್ತನೆಯ ರುಚಿ, ಗ್ರೇವಿಯ ಖಾರ ಮತ್ತು ಪಾವ್ನ ಮೃದುತ್ವ ಸೇರಿ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಮ್ಲೆಟ್ಗೂ, ಗೋವಾದ ರೋಸ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಅದರ ಗ್ರೇವಿ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಸಾಲೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ಮೆತ್ತಗೆ ಬೆಂದ ಚಿಕನ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಗ್ರೇವಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ರುಚಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯರು ಎಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ?
ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಫೆಗಳಿಗಿಂತ, ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೇ ಅಸಲಿ ರೋಸ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಮಾತು. ಪಣಜಿ, ಮಾಪುಸ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಾವ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಜನ ಜಮಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳು ದಪ್ಪನೆಯ, ಖಾರವಾದ ರೋಸ್, ಬೆಣ್ಣೆ ಸವರಿದ ಪಾವ್ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂದ ಆಮ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ತಣ್ಣನೆಯ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾ ಕುಡಿದರೆ, ಆ ಅನುಭವವೇ ಬೇರೆ.
ಗೋವಾದ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬಾರದ ಕಂಫರ್ಟ್ ಫುಡ್
ಕೈಗೆಟಕುವ ಬೆಲೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ರುಚಿಯೋ ಅದ್ಭುತ. ಹೀಗಾಗಿ ಗೋವಾದ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಡಿಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಎಮೋಶನ್. ಗೋವಾಗೆ ಹೋದರೆ, ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಈ ಐಕಾನಿಕ್ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ ಅಪೂರ್ಣ.