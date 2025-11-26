- Home
- ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದ ಅನ್ನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ಯಾ?; ತಿಳಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದೆ ಇಲ್ಲ
Fermented Rice Benefits: ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಬಿಸಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆದರೆ.. ಈ ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಪೂರ್ವಜರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲು ಕಾರಣ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷ ತುಂಬದವರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು 70 ವರ್ಷವಾದರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಕಾರಣ. ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು.
ಏನೆಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶವಿದೆ?
ಈ ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಈಗ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ರೈಸ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ, ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ, ಫೈಬರ್ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಉಳಿದ ಅನ್ನ ಸೇವನೆಯಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಉಳಿದ ಅನ್ನ ತಿಂದರೆ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ದಿನವಿಡೀ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರಬಹುದು. ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ಗಳು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಅಸಿಡಿಟಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿರುವವರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿ ತಿಂದರೆ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
