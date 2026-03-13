ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದ ಅನ್ನದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ
Dosa Recipe: ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಅನ್ನದಿಂದ ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಊಟದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಅನ್ನ. ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನವಿಲ್ಲದ ಊಟ ಅಪೂರ್ಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತೇವೆ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹಳಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಎಸೆಯುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದರಿಂದ ಬೇಸರವೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯ ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ?? ಹಾಗಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂದು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ.
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಎಸೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ , ಬದಲಾಗಿ ಸೊಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ದೋಸೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೆನೆಸದೆ ಅಥವಾ ಹುದುಗಿಸದೆ, ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ, ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ದೋಸೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಲು 8 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ತ್ವರಿತ ಪಾಕವಿಧಾನ ಕೇವಲ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಪಾಹಾರ ಅಥವಾ ಸಂಜೆಯ ತಿಂಡಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ ಅನ್ನದಿಂದ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೀಸ್ ದೋಸೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ.
ಉಳಿದ ಅನ್ನದಿಂದ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು (4-5 ದೋಸೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು):
- ಉಳಿದ ಅನ್ನ - 1 ಕಪ್
- ರವೆ - 3/4 ಕಪ್
- ಮೊಸರು - 3/4 ಕಪ್
- ನೀರು - 1/2 ಕಪ್
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 1-2 (ಸಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ, ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ)
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 2-3 ಲವಂಗ (ಕತ್ತರಿಸಿದ, ಸುವಾಸನೆಗಾಗಿ)
- ತುರಿದ ಚೀಸ್ - 1/2 ಕಪ್ (ಚೀಸ್ ದೋಸೆಗಾಗಿ)
- ತುಪ್ಪ/ಎಣ್ಣೆ - ಹುರಿಯಲು
ವಿಧಾನ:
- ಮೊದಲು, ಉಳಿದ ಅನ್ನ, ರವೆ, ಮೊಸರು, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರವೆ ಊದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ನಂತರ, ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ/ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ಒರೆಸಿ.
- ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಪ್ಯಾನ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾಗಿ ಹರಡಿ.
- ಅಂಚುಗಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ/ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಕೆಳಭಾಗವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾದಾಗ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, ಚೀಸ್ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಚೀಸ್ ಕರಗಲು ಇನ್ನೊಂದು 1-2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ.
- ದೋಸೆಯನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸಿ.
- ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಾಂಬಾರ್, ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
