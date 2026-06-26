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- ಮನೆಯ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕೆ? ರುಚಿ ಡಬಲ್ ಆಗಲು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕುವಾಗ ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ!
ಮನೆಯ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕೆ? ರುಚಿ ಡಬಲ್ ಆಗಲು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕುವಾಗ ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ!
Dal Tadka secret: ಬೇಳೆ ಸಾರು ಅಥವಾ ದಾಲ್ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ತಯಾರಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖಾದ್ಯ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಬೇಳೆ ಸಾರಿನಲ್ಲಿ ಡಾಬಾ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಘಮ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಹೀಗಿರಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕುವ ವಿಧಾನ
ಹೀಗಿರಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕುವ ವಿಧಾನ
ಬೇಳೆ ಸಾರು ಅಥವಾ ದಾಲ್ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ತಯಾರಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖಾದ್ಯ. ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಅಥವಾ ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅದರ ರುಚಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದೇ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡುವ 'ಒಗ್ಗರಣೆ' (Tadka). ಆದರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಬೇಳೆ ಸಾರಿನಲ್ಲಿ ಡಾಬಾ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಘಮ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಸಾಲೆಗಳ ಕೊರತೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು.
1. ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪದ ತಾಪಮಾನ
1. ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪದ ತಾಪಮಾನ
ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕುವಾಗ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿಸುವುದು. ಎಣ್ಣೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ದಾಗ ಜೀರಿಗೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೀದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಸೀದ ಹೋದ ಮಸಾಲೆಗಳು ಇಡೀ ಸಾರಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ಕಹಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಯಾರಿಸಿ.
2. ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕುವ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ
2. ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕುವ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ
ಜೀರಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆಯ ಜೀವಾಳ. ಎಣ್ಣೆ ಹದವಾಗಿ ಕಾಯ್ದ ನಂತರ ಮೊದಲು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಜೀರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಟಪಟ ಎಂದು ಸಿಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಜೀರಿಗೆ ಕಪ್ಪಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ತಿಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
3. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
3. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ತಿಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಕಹಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅವು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಬೇಕು.
4. ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಸೀದು ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ
4. ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಸೀದು ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಹೋಟೆಲ್ ಸಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರಲು ಅವರು ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಒಗ್ಗರಣೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಉರಿಯನ್ನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಬೇಳೆ ಸಾರಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾರಿನ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ರುಚಿ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ.
5. ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುವ ಟ್ರಿಕ್
5. ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುವ ಟ್ರಿಕ್
ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಬೇಳೆ ಸಾರಿಗೆ ಸುರಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಾತ್ರೆಯ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 2-3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಗ್ಗರಣೆಯ ಘಮ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗದೆ ಸಾರಿನ ಒಳಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ದಮ್' ಕಟ್ಟುವುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಬೇಳೆ ಸಾರಿನ ರುಚಿ ಕೇವಲ ಉಪ್ಪು, ಖಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ; ಅದು ನೀವು ಬಳಸುವ ಬೇಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆಯ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿದೆ. ಎಣ್ಣೆಯ ಬದಲು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದರೆ ದಾಲ್ ಹೆಚ್ಚು 'ರಿಚ್' ಆಗಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತದೆ.
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