Mutton curry Kannada: ಯಾವುದೇ ಒಗ್ಗರಣೆಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಕರಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮಸಾಲೆಗಳ ಘಮ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿ ಬೆಂದ ಮಟನ್ನ ರುಚಿ ಈ ರೆಸಿಪಿಯ ವಿಶೇಷತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ!
ಮಾಂಸಾಹಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮಟನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ. ಚಿಕನ್ಗಿಂತ ಮಟನ್ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಸವಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಟನ್ ಕರಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಸ್ಟೌವ್ ಹಚ್ಚಿ, ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು, ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಮಟನ್ ಕರಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಹೌದು, ಈ ಹೊಸ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ರುಚಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಮಟನ್ - 1 ಕೆಜಿ
ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ - 2
ಲವಂಗ - 4-5
ಈರುಳ್ಳಿ - 3 (ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು)
ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ - 2 ಚಮಚ
ಖಾರದ ಪುಡಿ - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಅರಿಶಿನ - ಚಿಟಿಕೆ
ಗರಂ ಮಸಾಲ - 1 ಚಮಚ
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 4
ಎಣ್ಣೆ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
*ಮೊದಲಿಗೆ ಮಟನ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಖಾರದ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.
*ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅದೇ ಮಟನ್ಗೆ ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಲವಂಗ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಮಟನ್ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆಗಳು ಮಟನ್ ತುಂಡುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಕೈಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಟನ್ ಅನ್ನು ಮಸಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುತ್ತೀರೋ, ಕರಿ ಅಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
*ಈಗ ಸ್ಟೌವ್ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಟು, ಮಸಾಲೆ ಬೆರೆಸಿದ ಈ ಮಟನ್ ಅನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಾಗೆಯೇ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ. ಮಟನ್ನಿಂದ ನೀರು ಬಿಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಸೀಳಿದ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ಸುರಿದು ಮಟನ್ ಮೆತ್ತಗಾಗುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ (ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ 4-5 ವಿಶಲ್ ಕೂಗಿಸಿ).
ಮಟನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂದು ಗ್ರೇವಿ ದಪ್ಪವಾದಾಗ ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಗ್ಗರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಘಮಘಮಿಸುವ ಮಟನ್ ಕರಿ ಸಿದ್ಧ!
ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಮಸಾಲೆಗಳು ಮಾಂಸದ ಒಳಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಳಿದು, ಅದ್ಭುತವಾದ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಮಟನ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
ಉಪಯುಕ್ತ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು
ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಸಮಯ (Marination Time): ಮಟನ್ಗೆ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಯಿಸಲು ಇಡುವ ಮೊದಲು, ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಖಾರ ಮಾಂಸದ ಒಳಭಾಗದವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ.
ತಾಜಾ ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್: ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಾಜಾವಾಗಿ ಅರೆದ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸಿ. ಇದು ಕರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಘಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ (Slow Cooking): ಮಟನ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಆರಂಭದ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ಹಾಕದೆ, ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಮಟನ್ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಮಸಾಲೆಗಳು ಬೆಂದರೆ ರುಚಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೊಸರಿನ ಬಳಕೆ: ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸುವಾಗ 2-3 ಚಮಚ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮಟನ್ ಅನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ (Tender) ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೇವಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ: ಕರಿಗೆ ನೀರು ಸೇರಿಸುವಾಗ ತಣ್ಣೀರಿನ ಬದಲು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಬೇಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಮೃದುವಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ.
ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶವಿರುವ ಮಟನ್: ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶವಿರುವ (Fat content) ಮಟನ್ ಬಳಸಿದರೆ ಕರಿ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ಸ್ಪರ್ಶ: ಕರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿ, ಕರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ: ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಟನ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವುಚಿ (mash) ಬೆರೆಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ಗ್ರೇವಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರಗಿ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.