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- ಕಿಚನ್ ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ 2 ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಪೈಪ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀರು ಸಲೀಸಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ
ಕಿಚನ್ ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ 2 ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಪೈಪ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀರು ಸಲೀಸಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ
Kitchen Sink Pipe Blockage: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಸಿಂಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿ, ಪೈಪ್ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ಪ್ಲಂಬರ್ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಂಬರ್ ಕರೆಯುವ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಸುಲಭ ಮನೆಮದ್ದಿನಿಂದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯಲು, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಹಾರದ ಉಳಿದ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಸಿಂಕ್ನ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಿಂಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನೀರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ದುರ್ವಾಸನೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಲೀಜು ಕೂಡ ಹರಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ಲಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನ
ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನ
ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ (ಟಿಪ್ಸ್) ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಪ್ಲಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕರೆಯದೆಯೇ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಮ್ ಆಗಿರುವ ಸಿಂಕ್ನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಅಗತ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಸಿಂಕ್ನ ಜಾಮ್ ಆಗಿರುವ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಸಿಂಕ್ ಪೈಪ್ ಜಾಮ್ ಆಗುವುದು ಏಕೆ?
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಸಿಂಕ್ ಪೈಪ್ ಜಾಮ್ ಆಗುವುದು ಏಕೆ?
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಸಿಂಕ್ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ-ತುಪ್ಪ, ಆಹಾರದ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳು, ಚಹಾದ ಪುಡಿ, ಸಾಬೂನಿನ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೊಳಕುಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಪದರವು ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀರು ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ
ಮೊದಲಿಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಂಕ್ ತುಂಬಾ ಸಮಯದಿಂದ ಜಾಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತೆರೆಯಲು ನೀವು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಿಂಕ್ನ ಡ್ರೈನ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ಬಿಸಿ ನೀರು ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಜಿಡ್ಡಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇವೇ ಆ 2 ಪದಾರ್ಥ
ಇವೇ ಆ 2 ಪದಾರ್ಥ
ಜಾಮ್ ಆಗಿರುವ ಸಿಂಕ್ನ ಡ್ರೈನ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ (8 Tbsp) ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಬರಲು ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಧಾನವು ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ಲಂಜರ್ನಿಂದಲೂ ಸಿಗಬಹುದು ಪರಿಹಾರ
ಪ್ಲಂಜರ್ನಿಂದಲೂ ಸಿಗಬಹುದು ಪರಿಹಾರ
ಪ್ಲಂಜರ್ನಿಂದಲೂ ಸಿಗಬಹುದು ಪರಿಹಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಂಕ್ನಿಂದ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ, ಪ್ಲಂಜರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಪ್ಲಂಜರ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡವು ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕೊಳಕನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಹರಿವು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಪಿ-ಟ್ರ್ಯಾಪ್ (P-Trap) ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ಪಿ-ಟ್ರ್ಯಾಪ್ (P-Trap) ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ಸಿಂಕ್ನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಯು-ಶೇಪ್ನ (U-Shape) ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಪಿ-ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಹಾರದ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಬಿಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಕೊಳಕನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಮ್ ಆಗಿರುವ ಸಿಂಕ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.
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