ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್! 120 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಕಥೆ ಇದು
Cotton Candy History: ಬಾಲ್ಯದ ನೆಚ್ಚಿನ ತಿನಿಸುಗಳಾಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ, ಈವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ಕುರಿತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ.
ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಯ ರೋಚಕ ಇತಿಹಾಸ
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುವಾಗ ತೆಳುವಾದ ಮರದ ಕಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಗೋಲಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಿಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಹೌದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‘ಅಜ್ಜನ ಗಡ್ಡ’ ಅಥವಾ ‘ಬಾಂಬೆ ಮಿಠಾಯಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಅದೇ ಕ್ಯಾಂಡಿ. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿಹೋಗುವ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಇಂದಿಗೂ ಗಲ್ಲಿ-ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಫೇವರಿಟ್. ಆದರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಯಿತು ಎಂಬ ಕಥೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ರೇಷ್ಮೆಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಸಿಹಿಯಾದ ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬನ್ನಿ, ಇದರ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲ ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ
ನಾವು ಅಜ್ಜನ ಗಡ್ಡ ಅಥವಾ ಬಾಂಬೆ ಮಿಠಾಯಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಮಾರಿಸನ್ ಎಂಬ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. 1897ರಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಮಾರಿಸನ್ ಅವರು ಜಾನ್ ಸಿ. ವ್ಹಾರ್ಟನ್ ಎಂಬ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡುವವನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಂಡಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಮೊದಲ ಗಳಿಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಆಗಿತ್ತು
ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಈ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ‘ಫೇರಿ ಫ್ಲಾಸ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದರ ಅರ್ಥ ‘ಪರಿಗಳ ಹತ್ತಿಯ ದಾರ’. ಯಂತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ 7 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ 25 ಪೈಸೆಯ ದರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 7 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ 68,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರು $17,000 ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟರು ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು
ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿಯನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಎಂಬ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ‘ಫೇರಿ ಫ್ಲಾಸ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ 1920ರಲ್ಲಿ ಡಾ. ಜೋಸೆಫ್ ಲಾಸ್ಕೋ ಅವರು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಯಂತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಕ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಸರಳವಾದ ‘ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಡಾ. ಜೋಸೆಫ್ ಅವರ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಕ್ಯಾಂಡಿ ನೋಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹತ್ತಿಯಂತೆಯೇ ಇತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜನರೂ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
120 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇದರ ಗುರುತು ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇಂದು ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಯ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ 120 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಕ್ರೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಹೊಸದು ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
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