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ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್

ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ (ಮೆಟಬಾಲಿಸಂ) ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

health-life Sep 27 2026
Author: Shriram Bhat Image Credits:Getty
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ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಊತ

ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಊತ ಅಥವಾ ನೋವಿಲ್ಲದ ಗಂಟು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.

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ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ

ಗೊರಗುಟ್ಟುವ ಧ್ವನಿ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.

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ನುಂಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು

ಆಹಾರವನ್ನು ನುಂಗುವಾಗ ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಂತೆ ಅನಿಸುವುದು ಕೂಡ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.

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ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ

ಸರಿಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಅನುಭವವಾಗುವುದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.

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ನಿರಂತರ ಗಂಟಲು ನೋವು

ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗಂಟಲು ನೋವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ನೋವು ದವಡೆ ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳಿಗೂ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ.

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ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು

ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವುದು ಮತ್ತು ಅದು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಇದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.

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ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ

ನಾವು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ವಿಷಯಗಳು ಮುಂದೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

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