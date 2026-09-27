ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ (ಮೆಟಬಾಲಿಸಂ) ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಊತ ಅಥವಾ ನೋವಿಲ್ಲದ ಗಂಟು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ಗೊರಗುಟ್ಟುವ ಧ್ವನಿ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.
ಆಹಾರವನ್ನು ನುಂಗುವಾಗ ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಂತೆ ಅನಿಸುವುದು ಕೂಡ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಸರಿಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಅನುಭವವಾಗುವುದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗಂಟಲು ನೋವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ನೋವು ದವಡೆ ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳಿಗೂ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವುದು ಮತ್ತು ಅದು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಇದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ನಾವು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ವಿಷಯಗಳು ಮುಂದೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
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