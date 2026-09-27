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ನೆನೆಸಿದ ಬಾದಾಮಿ ತಿಂದರೆ ರೋಗಗಳು ದೂರ!

ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೆನೆಸಿದ ಬಾದಾಮಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಿಡಬಹುದು.

health-life Sep 27 2026
Author: Shriram Bhat Image Credits:Getty
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ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಳ

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಬಾದಾಮಿ ತಿಂದರೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

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ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ ಬಾದಾಮಿ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗಿಯಲು ಸುಲಭ. ಇದು ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ

ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಅಂಶವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಸಿವು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಅನಗತ್ಯ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿನ್ನುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.

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ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ

ಮೊನೊಅನ್‌ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬು, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಬಾದಾಮಿ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

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ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ

ಇದರಲ್ಲಿರುವ ರೈಬೋಫ್ಲಾವಿನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್-ಕಾರ್ನಿಟೈನ್‌ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಗ್ಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ.

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ತ್ವಚೆಯ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಳ

ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾದಾಮಿ, ಚರ್ಮದ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

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