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- ಚಿಕನ್-ಮಟನ್ ತಿಂದು ಸಾಕಾಗಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ 'ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್' ಅನ್ನಿಸೋ ಈ ಬೊಂಬಾಟ್ ಮೈಸೂರು ಡಿಶ್ ಸವಿಯಿರಿ!
ಚಿಕನ್-ಮಟನ್ ತಿಂದು ಸಾಕಾಗಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ 'ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್' ಅನ್ನಿಸೋ ಈ ಬೊಂಬಾಟ್ ಮೈಸೂರು ಡಿಶ್ ಸವಿಯಿರಿ!
ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮಟನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಥವಾ ಅದೇ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಕಬಾಬ್ ತಿಂದು ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ರೆ 'ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರೈ' ಮಾಡಿ..
ಬಿರಿಯಾನಿ-ಕಬಾಬ್ ಬಿಡಿ, ಈ ಸಂಡೇ 'ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರೈ' ರುಚಿ ನೋಡಿ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ರೆಸಿಪಿ
ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮಟನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಥವಾ ಅದೇ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಕಬಾಬ್ ತಿಂದು ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಳೇ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಅಥವಾ ರಸಂ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಈ ಖಾದ್ಯ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ಘಮಘಮಿಸುವ 'ಮೇಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರೈ' ಅಥವಾ 'ರಕ್ತದ ಪಲ್ಯ'.
ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವೋ, ತಿನ್ನಲು ಅಷ್ಟೇ ರುಚಿಕರ. ಬನ್ನಿ, ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿಯ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಲಿಯೋಣ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
ಫ್ರೆಶ್ ಮೇಕೆ ರಕ್ತ - 1 ಲೀಟರ್ (ಅಥವಾ ಲಭ್ಯವಿರುವಷ್ಟು)
ಮೇಕೆ ಬೋಟಿ (ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ದು) - ಕಾಲು ಕೆಜಿ
ಈರುಳ್ಳಿ - 4 ರಿಂದ 5 ದೊಡ್ಡದು (ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು)
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 5-6 (ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ)
ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ - 1 ಚಮಚ
ಕರಿಬೇವು - ಎರಡು ಎಸಳು
ಎಣ್ಣೆ - 5 ಚಮಚ
ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ (Step-by-Step Guide):
ಹಂತ 1: ಬೇಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (The Base)
ಮೊದಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ಫ್ರೆಶ್ ಮೇಕೆ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಬೋಟಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಹದವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಕ್ತವು ಬೆಂದ ನಂತರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೌಕಾಕಾರದ (Cubes) ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಂದ ಬೋಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಣ್ಣಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಂತ 2: ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಒಗ್ಗರಣೆ (The Tempering)
ಈ ರೆಸಿಪಿಯ ಅಸಲಿ ರುಚಿ ಇರುವುದೇ ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ! ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಟು 5 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೋ, ಫ್ರೈ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಹಂತ 3: ಮಸಾಲೆಗಳ ಮಿಲನ
ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಂದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಕರಿಬೇವನ್ನ ಹಾಕಿ. ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಕೈಯಾಡಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಗರಂ ಮಸಾಲೆಯ ಅಬ್ಬರವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಸರಳ ಮಸಾಲೆಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಹಂತ 4: ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಶ (The Final Toss)
ಈಗ ಮೊದಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಬೋಟಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಬಾಣಲಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಇವು ಬೆಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮಸಾಲೆಯ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುವಂತೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಕೈಯಾಡಿಸಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಉದುರಿಸಿದರೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಮೈಸೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರೈ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ!
ಫುಡ್ ಟಿಪ್ಸ್:
ಇದನ್ನು ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಸಾರು ಅಥವಾ ಹುಳಿ ರಸಂ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಸವಿದರೆ ಅದರ ಮಜವೇ ಬೇರೆ.
ಬೋಟಿ ಇಷ್ಟಪಡದವರು ಕೇವಲ ರಕ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ ಕೂಡ ಈ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇರದ ಕಾರಣ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭ.
ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ? ಈ ಭಾನುವಾರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 'ಬೊಂಬಾಟ್ ಮೈಸೂರು ರೆಸಿಪಿ' ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತ ಲೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ!
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