ಮನೆಯ ಕುಂಡದಲ್ಲೇ ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆ? ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕುಂಡ ಬೇಕು? ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಗಾರ್ಡನ್ ಟಿಪ್ಸ್
ನೀವು ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಶುರು ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಗಿಡದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಾಜಾ, ಸಾವಯವ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಬೀಜ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳ ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು?
12 ಇಂಚು ಆಳದ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ ನೆಡಿ
ಒಂದು ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆಡಿ
ಮಣು ಒಣಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಮಣ್ಣನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಇರಿಸಿ, ಆದರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯಬಹುದು. ಮಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಒಣಗಿದರೆ ಗಿಡ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಪದರ ಒಣಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ.
ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡದ ಆರೈಕೆ
ಗಿಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಭಾಗವನ್ನು (ಟಾಪ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟಿಪ್) ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿವುಟಿ ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕವಲುಗಳು ಬಂದು ಹೂವು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಮುರುಟು ರೋಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೀಟಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ತೆಳುಗೊಳಿಸಿದ ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು (buttermilk) ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆಯ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿ ಮೆಣಸಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
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