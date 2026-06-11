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- Fifa World Cup 2026: 300 ಕೆಜಿ ಮೀನು, 6000 ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು..! ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಆಹಾರ ತಂದ ಟೀಮ್
Fifa World Cup 2026: 300 ಕೆಜಿ ಮೀನು, 6000 ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು..! ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಆಹಾರ ತಂದ ಟೀಮ್
28 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವ ನಾರ್ವೆ ತಂಡ, ತನ್ನ ಆಟಗಾರರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಾದ ಅರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಲು, 1 ಟನ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿದೆ.
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 (FIFA World Cup 2026) ಮಹಾಸಮರ ಆರಂಭವಾಗಲು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಾಖಲೆಯ 48 ತಂಡಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನೂ ಸಹ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಸದ್ಯ ನಾರ್ವೆ ದೇಶದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಆತಿಥ್ಯ
ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಟೂರ್ನಿಯ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ದೇಶಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 48 ತಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸೆಣಸಾಡಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 28 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ನಾರ್ವೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಲು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ನಾರ್ವೆ ತಂಡವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಹಾಗೂ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ 1 ಟನ್ಗೂ ಅಧಿಕ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಆಹಾರ!
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾರ್ವೆಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತನ್ನ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಾದ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಸಿಟಿಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ (Erling Haaland), ಆರ್ಸೆನಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಒಡೆಗಾರ್ಡ್ (Martin Odegaard) ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಊಟದ ಸವಿ ಸಿಗುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾರ್ವೆಯಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ಟನ್ಗಿಂತಲೂ (1000 ಕೆಜಿ) ಹೆಚ್ಚು ತೂಕದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ?: 300 ಕೆಜಿ ರೆಡ್ ಫಿಶ್, 6000 ಕಿತ್ತಳೆ!
ಅಮೆರಿಕ ತಲುಪಿರುವ ಈ ದೈತ್ಯ ಫುಡ್ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 116 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಕದ 'ಬ್ರೂನೋಸ್ಟ್ ಚೀಸ್' (Brunost Cheese), 300 ಕೆಜಿ ತೂಕದ 'ಕೆಂಪು ಮೀನು' (Red Fish - Salmon) ಹಾಗೂ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6,000 ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ (Energy) ನೀಡಲು ಈ ದೇಶಿ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವು ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಂಡದ ಡಯಟೀಷಿಯನ್ಸ್ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
28 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ನಾರ್ವೆ!
ನಾರ್ವೆ ತಂಡವು ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 1998ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆಡಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ 28 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ಬಳಿಕ ಈಗ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಲು ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಡಯಟ್ (ಆಹಾರ ಕ್ರಮ) ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಅರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು!
ಈ ಬಾರಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಕಣ್ಣು ನಾರ್ವೆಯ ಸ್ಟಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಅರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಮೇಲಿರಲಿದೆ. ನಾರ್ವೆ ತಂಡವನ್ನು ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವ ಇಡೀ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗ ಹಾಲೆಂಡ್ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲೂ ಅವರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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