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- 66ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ತಲೆತುಂಬ ಕೂದಲು.. ಸ್ಟೈಲ್ ರಾಜ ನಾಗಾರ್ಜುನರ ಈ ದಟ್ಟ ಕೂದಲಿನ ರಹಸ್ಯ ಇದು!
66ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ತಲೆತುಂಬ ಕೂದಲು.. ಸ್ಟೈಲ್ ರಾಜ ನಾಗಾರ್ಜುನರ ಈ ದಟ್ಟ ಕೂದಲಿನ ರಹಸ್ಯ ಇದು!
ನಾಗಾರ್ಜುನ ತಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಅವರು ದುಬಾರಿ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಬೇರೆ! ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ…
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಟಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ಮನ್ಮಥ', ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ (Akkineni Nagarjuna). 66ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ 26ರ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣುವ ಇವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ ನೋಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದಂಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಗಾರ್ಜುನ (Nagarjuna Akkineni) ಅವರ ದಟ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪಗಿನ ಕೂದಲು ಇಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೂ ಅಸೂಯೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 20-30ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೇ ಕೂದಲು ಉದುರಿ ಬೋಳಾಗುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ!
ಯೌವನದ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ 'ಕಿಂಗ್' ಹೇಳಿದ ಮದ್ದು ಏನು?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ತಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಅವರು ದುಬಾರಿ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಬೇರೆ! ಅವರು ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಬದಲಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವೇ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಲ!
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೇವಲ ಶಾಂಪೂ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಲದು, ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. "ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಪೋಷಣೆ ಸಿಗಬೇಕು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ. ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳ ಸಮತೋಲನವಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರಿಬೇವು (Curry Leaves), ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ (Amla) ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕರಿಬೇವು ಕೂದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರೆ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಬೈ, ಯೋಗಕ್ಕೆ ಜೈ!
ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವೇ ಕೂದಲು ಉದುರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವುದು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ವಾದ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. "ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಏರುಪೇರಾಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತದೆ. ಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಲೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಕ್ತಸಂಚಾರ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ" ಎಂದು ಅವರು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೈಲದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್:
ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರು ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನೆತ್ತಿಯ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ, ಕೂದಲು ಚಿಗುರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯುವಕರಿಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಲಹೆ:
"ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತರೆ ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉದುರುತ್ತದೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ 7-8 ಗಂಟೆಗಳ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಶಾಂಪೂಗಳ ಬದಲು ಮೈಲ್ಡ್ ಶಾಂಪೂಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ" ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಈ 'ಹೇರ್ ಕೇರ್' ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸರಳ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ನಾವೂ ಕೂಡ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರಂತೆ 60ರಲ್ಲೂ ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ!
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