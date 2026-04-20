- Home
- Life
- Food
'ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೆಫೆ' ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ ಭವ್ಯ ಒಳಾಂಗಣ ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆಯ ಕೇಂದ್ರ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ, 90,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೆಫೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಗಿರದೆ, ಆದಿಯೋಗಿ ಪ್ರತಿಮೆ, ದೇವಾಲಯ, ದೈವಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ಕೆಫೆಯಲ್ಲ...
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿರುವ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ ಈಚೆಗೆ ಫ್ರೀ ಊಟ ಅನೌನ್ಸ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಸವಿಯಲು ಬಿರುಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಜನರು ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿದ್ದ ವರದಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲಾ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಇದೇ ಕೆಫೆಗೆ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೆಫೆ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಬಂದಿದೆ. ಕೇವಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಗಿರದೇ ದೈವಿ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಕಲೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಈ ಕೆಫೆಯ ಒಳಹೊಕ್ಕರೆ ಆಗುವ ಅನುಭವವೇ ಬೇರೆ.
90,000 ಚದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
90,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಕೆಫೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಘಟಕ, 'ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಕೆಫೆ' ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಈ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ 600+ ಜನರಿಗೆ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆದಿಯೋಗಿ ಪ್ರತಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀರಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಆಧುನಿಕ 'ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರ' ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ಊಟವನ್ನು ಕೇವಲ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭವ್ಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಮತ್ತು ಅಂಗಳ
ಸೌಂದರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಥೀಮ್ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಒಳಹೊಕ್ಕಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರನ್ನು ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಆದಿಯೋಗಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಮತ್ತು ಕಾರಂಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ನೀರಿನ ಮೂಲವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯಗಳ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಒಳಹೊಕ್ಕರೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಹೂವಿನ ಘಮಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆಫೆಯೊಳಗೆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳು
'ದೈವಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ' ಥೀಮ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಈ ಔಟ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನೂ ನೋಡಬಹುದು. ದೇವಿ ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಾಲಯವು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಕಲ್ಲಿನ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮತ್ತು ವೀಣೆಯ ನೇರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಡಿಟೋರಿಯಂ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಮರದ ಕೆತ್ತನೆಗಳು
ಮರದ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬೃಹತ್ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಗಂಟೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿವೆ. ಜಾಗದೊಳಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಗೋಶಾಲೆ (ಹಸುಗಳು ಮತ್ತು ಕರುಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಶ್ರಯ ಅಥವಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯ) ಸಹ ಇದೆ.
'ಇದು ಅಲಂಕಾರವಲ್ಲ'
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಹೈಟೆಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರದೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ತೂಕದ ಕಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ, ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ ಕೇವಲ ತಿನಿಸು ನೀಡುವ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ - ಇದು ಒಂದು ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯ ಹಿಂದಿನ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರವು ಒಂದಾಗಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
