ಕಹಿ ತೆಗೆದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗೋ ರೆಸಿಪಿ
ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದರೂ ಅದರ ಕಹಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ತೆಗೆಯುವುದು, ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವುದು, ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಅದರ ಕಹಿ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ತರಕಾರಿ
ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ತರಕಾರಿ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೂ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದ ಪದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಪಲ್ಯ ತಿನ್ನಲು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರು ಸಹ ಮೂಗು ಮುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಹಿ ಅಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು
ಸಲಹೆ 1
ನೀವು ಹಾಗಲಕಾಯಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಖಾದ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒರಟು ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಕಹಿ ಅಂಶ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ತುಂಡು (ಹೋಳು) ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅಥವಾ ತೆಳುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಸಲಹೆ 2
ತೆಳುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವೇಳೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷ ಎತ್ತಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತ್ರ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ಕಿವುಚಿಕೊಂಡು ನೀರಿನಿಂದ ಎತ್ತಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ನಂತರ ನೀರಿನಂಶ ಹೋಗುವರೆಗೂ ಒಣಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಹಿ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಲಹೆ 3
ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊಸರು, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮೊಸರು ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಲಹೆ 4
ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ಡೀಪ್ ಅಥವಾ ಶ್ಯಾಡೋ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ರುಚಿಯಾದ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ಶುಗರ್ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಹಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ರೆಸಿಪಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
