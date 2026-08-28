ಹಳ್ಳಿ ಹುಡ್ಗೀರ ಸುಂದರ ತ್ವಚೆಯ ರಹಸ್ಯ, ಈ ಬಡವರ ಬಾದಾಮಿ ಶೇಂಗಾ! ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡಿ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್!
ಬಡವರ ಬಾದಾಮಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತವಾದ ಕಡಲೆಕಾಯಿಯು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ, ತೂಕ ಇಳಿಕೆ, ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ. ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು, ತ್ವಚೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಡಲೆಕಾಯಿಯ ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು!
ಬಡವರ ಬಾದಾಮಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಶೇಂಗಾ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ
ಕಡಲೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೊಬ್ಬು (Monounsaturated Fats) ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಭಂಡಾರ
ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ದಿನವಿಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿ.
ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಹಾಯಕ
ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನಾರಿನಂಶ (Fiber) ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಹಸಿವಾಗುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ (Diabetes Friendly)
ಕಡಲೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (GI) ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ
ಕಡಲೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ‘ಇ’ (Vitamin E) ಮತ್ತು ಬಯೋಟಿನ್ ಚರ್ಮವನ್ನು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿಸಿ, ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮೆದುಳಿನ ಚುರುಕುತನ ಹೆಚ್ಚಳ
ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಾಸಿನ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ವೆರಾಟ್ರೋಲ್ ಅಂಶಗಳು ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚುರುಕುತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು?
ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಿಡಿಯಷ್ಟು (25-30 ಗ್ರಾಂ) ನೆನೆಸಿದ ಅಥವಾ ಹುರಿದ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಿತಕರ. ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ ಬೇಡ!
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