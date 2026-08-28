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ಕಹಿ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ!

ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಆದರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅದರ ಕಹಿಯದ್ದೇ ಭಯ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಇದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.

food Aug 28 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Freepik
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ಬೇಕಾದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ

ಮೊದಲು ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ತೊಳೆದು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ (ದುಂಡಗೆ ಅಥವಾ ಉದ್ದಕ್ಕೆ) ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

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ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್

ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಉಪ್ಪು ಕಹಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ

ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪು ನೀರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ಕೇವಲ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಧಾರಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. 

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ನೀರನ್ನು ಬಸಿದುಬಿಡಿ

ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಆ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಸಿ (ಬಸಿದು) ತೆಗೆಯಿರಿ. 

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ಕಹಿ ಮಾಯ, ರುಚಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು

ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ನೀರು ಬಸಿದ ನಂತರ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಅದರ ಕಹಿ ಅಂಶ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.   

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ರುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆಗೆ ಸಿದ್ಧ

ಈಗ ಈ ತುಂಡುಗಳಿಂದ ಪಲ್ಯ, ಗೊಜ್ಜು ಅಥವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಕಹಿಯಿಲ್ಲದ ರುಚಿಕರ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧ!

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