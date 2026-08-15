ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಸ್ಪೆಷಲ್: ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ ಗರಿಗರಿ ‘ಶೇಂಗಾ ಉಂಡೆ’ ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ಶೇಂಗಾ ಉಂಡೆಯು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಯುಕ್ತ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶಭರಿತ ಬೆಲ್ಲ ಬಳಸಿ, ಗರಿಗರಿಯಾದ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆಬಗೆಯ ಉಂಡೆಗಳ ಘಮಲು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಎಳ್ಳುಂಡೆ, ತಂಬಿಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕರುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಎಂದರೆ ಅದು ‘ಶೇಂಗಾ ಉಂಡೆ’ (Peanut Laddu).
ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದಂಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಹಬ್ಬದ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಈ ಬಾರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಶೇಂಗಾ ಉಂಡೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಶೇಂಗಾ ಉಂಡೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
- ಶೇಂಗಾ (ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ): 2 ಕಪ್
- ಹುರಿಗಡಲೆ (ಪುಠಾಣಿ): 1 ಕಪ್
- ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲ (Organic Jaggery): 2 ಕಪ್ (ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು)
- ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ: 1/2 ಕಪ್ (ಅರ್ಧ ಕಪ್)
- ಗಸಗಸೆ: 1 ರಿಂದ2 ಚಮಚ
- ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ: 1/2(ಅರ್ಧ) ಟೀ ಚಮಚ
- ನೀರು: 1/4 ಕಪ್
ಹಂತ 1: ಶೇಂಗಾ ಸಿದ್ಧತೆ
ಮೊದಲು ಶೇಂಗಾವನ್ನು ತವಾ ಅಥವಾ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಬೇಕು. ಕಡಲೆ ಕಾಳಿನ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಬಂದಾಕ್ಷಣ, ಕಡಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕು.
ಶೇಂಗಾ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.
ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಶೇಂಗಾ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುತ್ತು (Pulse mode) ತಿರುಗಿಸಿ ತರಿತರಿಯಾಗಿ (Crushed/Coarse) ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ (ತೀರಾ ನುಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ).
ಹಂತ 2: ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ತಯಾರಿಕೆ
ಒಂದು ದಪ್ಪ ತಳದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು 1/4 ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿ (ಬೆಲ್ಲ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ).
ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೊರೆ ಬಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ.
ಪಾಕ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಪಾಕ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಡದೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಂತರೆ (ಒಂದೆಳೆ ಪಾಕ ಬರುವ ಹಂತ) ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 3: ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೆರೆಸುವುದು
ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಲು ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತೆ ಅಗಲವಾದ ತಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಪರಾತಕ್ಕೆ ಶೇಂಗಾ ಪುಡಿ, ಶುಂಠಿ-ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಕೆಲವರು ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳನ್ನು ಹುರಿದು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸೇರಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹಾಗೆಯೇ ಉಂಡೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಎಲ್ಲ ಮಿಶ್ರಣದ ಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕವನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟುವ ಹದಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 4: ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಕೋಟಿಂಗ್
ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ಮತ್ತು ಗಸಗಸೆಯನ್ನು ಹರಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಕಡಲೆ ಮಿಶ್ರಣ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇರುವಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಅಥವಾ ಹುರಿಗಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಕೈಗೆ ಸವರಿಕೊಂಡು ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವ ಮಿಶ್ರಣ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡದಂತೆ ಬೇಗ ಬೇಗನೇ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಮನೆಯ ಇತರ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ನಂತರ ಈ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬರಿ-ಗಸಗಸೆ ಮಿಶ್ರಣದ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿಸಿ (Roll ಮಾಡಿ). ಇದರಿಂದ ಉಂಡೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಸಗಸೆ-ಕೊಬ್ಬರಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿ, ತಿನ್ನಲು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ರುಚಿಕರ ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಶೇಂಗಾ ಉಂಡೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ!
ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಶೇಂಗಾ ಉಂಡೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು (Tips):
- ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ಉಂಡೆ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು.
- ಶೇಂಗಾ ಜೊತೆಗೆ ಹುರಿಗಡಲೆ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಡೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ಹಾಗೂ ಮೃದುತ್ವ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ (Airtight container) ಇಟ್ಟರೆ 20 ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
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