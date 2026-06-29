Bhindi Chips: ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಖತ್ ಸುಲಭ; ರುಚಿಯಂತೂ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ..!
Crispy Okra Chips: ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ದಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ, ಹಗುರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಖತ್ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಅಥವಾ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
250 ಗ್ರಾಂ ತಾಜಾ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ
2 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು
1 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು
½ ಚಿಕ್ಕ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ
1 ಚಿಕ್ಕ ಚಮಚ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ
1 ಚಿಕ್ಕ ಚಮಚ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ
½ ಚಿಕ್ಕ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ
ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
1–2 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ
ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲು, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿದರೆ, ಅದು ಜಿಡ್ಡುಜಿಡ್ಡಾಗಬಹುದು. ಈಗ, ಎರಡೂ ತುದಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದುಂಡಗೆ ತೆಳುವಾದ ಸ್ಲೈಸ್ಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಅರಿಶಿನ, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ
ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗೆ 1–2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಕಲಸಿ. ಈಗ, ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಒಣ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸ್ಲೈಸ್ಗೂ ಮಸಾಲೆ ಸಮನಾಗಿ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಅಥವಾ ಏರ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ: ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹಾಕಿ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣ ಬಂದು ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ.
ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್: ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಅನ್ನು 180°C ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಹೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು 10–15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಏರ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 1–2 ಬಾರಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಿರಿ, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಸಮನಾಗಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ
ಸಿದ್ಧವಾದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ ಅಥವಾ ಆಮ್ಚೂರ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಉದುರಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಮೊಸರು ಡಿಪ್ ಜೊತೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಚಿಪ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
1. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬಹುದೇ?
ಹೌದು, ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
2. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ, ತೆಳುವಾದ ಸ್ಲೈಸ್ಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ.
3. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು?
ಚಿಪ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ 5–7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
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