ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಗಂಟಲು ನೋವಿನಂತಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ದಿನದ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಊಟವಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ. ಆದರೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಮದ್ದು!?
ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಮನೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಔಷಧಾಲಯವೂ ಹೌದು. ಹಳೆಯ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಕರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸರಳ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಿಂದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯವೇ ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂದಿನ ಮಾಲಿನ್ಯಭರಿತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, 'ಬೆಲ್ಲ' ನಿಜಕ್ಕೂ ರಾಮಬಾಣವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ.
ಬೆಲ್ಲ: ಸಿಹಿಯಲ್ಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯದ ಗಣಿ!
ಜೀವನಶೈಲಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಬೆಲ್ಲವು ಬಿಳಿ ಸಕ್ಕರೆಗಿಂತ ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಉತ್ತಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನಿಷಿಯಂ, ಪೊಟಾಷ್ಯಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಮತ್ತು ಸತು (Zinc) ನಂತಹ ಅವಶ್ಯಕ ಖನಿಜಾಂಶಗಳಿವೆ. ಇವು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವವೇನು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ಲ:
ಕೆಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಲ್ಲವು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ 'ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್' ಮತ್ತು 'ಕಫ ನಿವಾರಕ'ವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಧೂಳು ಅಥವಾ ಹೊಗೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುವುದು ಗಂಟಲನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಶ್ವಾಸನಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಲೋಳೆಯನ್ನು (Mucus) ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಒಳಹೋಗುವ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆರಾಮ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ:
ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸನಾಳಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉಪಶಮನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು 'ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಆಸ್ತಮಾ, ತೀವ್ರವಾದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹೊರತೂ ಬೆಲ್ಲವೊಂದೇ ಮದ್ದಲ್ಲ. ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಬೆಲ್ಲವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ರೋಗಗಳನ್ನು ಇದು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಯಾರು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು?
ಬೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಬೆಲ್ಲವು ಕೂಡ ಸಕ್ಕರೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪವೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಲ್ಲದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ (Diabetes) ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಅಥವಾ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವವರು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು:
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಗಂಟಲು ನೋವಿನಂತಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ದಿನದ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಊಟವಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ. ಆದರೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಎದೆ ಬಿಗಿತದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ, ಕೇವಲ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನಂಬಿ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡದೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯವೇ ನಿಜವಾದ ಭಾಗ್ಯ, ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದೇ!
ಸೂಚನೆ: ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾ ಹಾಗು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗೆ ತಜ್ಞವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.