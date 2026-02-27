ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ತಿಂದು ಸಾಕಾಯ್ತು ಅನ್ನೋರು ಈ 8 ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
South Indian Breakfast: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅಡುಗೆ ಎಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ. ಆದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕೇವಲ ಇಡ್ಲಿ-ದೋಸೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?.
ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ತಿಂಡಿಗಳಿವೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಉಪಾಹಾರವೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ತಿಂಡಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ತಿಂಡಿಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ..
1. ಪೆಸರಟ್ಟು (Pesarattu)
ಇದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್. ನೆನೆಸಿದ ಹೆಸರುಕಾಳನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಈ ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರೊಟೀನ್ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪುದೀನಾ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೆಸರುಕಾಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿ, ನಂತರ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ನಯವಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
2. ವೆನ್ ಪೊಂಗಲ್ (Ven Pongal)
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿಂಡಿಯಾದ ಇದು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹೆಸರುಬೇಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮೃದುವಾದ ಖಾದ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಹೇರಳವಾದ ತುಪ್ಪದ ಒಗ್ಗರಣೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಸಾದದಂತೆಯೇ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಸಾರು (Ragi Mudde Saaru)
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕದಾಯಕ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದು, ಬೆರಳಚ್ಚು ರಾಗಿ (Finger millet) ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿ ರಸಂ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉಪಾಹಾರವಾಗಿದೆ.
4. ಆಪಂ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯೂ (Appam with Stew)
ಕೇರಳದ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿಂಡಿಯು ಹುದುಗು ಬಂದ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ, ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಸ್ನಂತೆ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿರುವ ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಚಿಕನ್ ಸ್ಟ್ಯೂ (ಮೃದುವಾದ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಸಾರು) ಜೊತೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
5. ಉಪ್ಮಾ ಕೊಜುಕಟ್ಟೈ (Upma Kozhukattai)
ಇದು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಂಡೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಸಿವೆ, ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ನೀಡಿ ನಂತರ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬಹಳ ರುಚಿಕರವಾದ ತಿಂಡಿಯಾಗಿದೆ.
6. ಪತಿರಿ (Pathiri)
ಇದು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ತೆಳುವಾದ ರೊಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಆಧಾರಿತ ತರಕಾರಿ ಸಾರು ಅಥವಾ ಮಾಂಸದ ಕರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
7. ಇಡಿಯಪ್ಪಂ (Idiyappam)
ಇದನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ನೂಡಲ್ಸ್ಗಳಂತೆ ತಯಾರಿಸಿ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅರೆ-ಮೃದುವಾದ ಹಿಟ್ಟಿನಂತೆ ಕಲಸಿ, ಅಚ್ಚಿನ ಮೂಲಕ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯೂ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಬಹುದು.
8. ಪುಟ್ಟು (Puttu)
ಇದು ಕೇರಳದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಪಾಹಾರ. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಪದರಗಳಂತೆ ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಲೆ ಕರಿಯೊಂದಿಗೆ (Kadala Curry) ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.