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- ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ತ್ರಿಕೋನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:51 ನಂತರ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ
ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ತ್ರಿಕೋನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:51 ನಂತರ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ
ವೈದಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2, 2026 ರಂದು ತನ್ನದೇ ಆದ 'ತುಲಾ' ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯು ಶುಕ್ರನ 'ಮೂಲತ್ರಿಕೋನ' ರಾಶಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಶುಕ್ರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಶುಕ್ರನು ಸೌಕರ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು, ವೈಭವ, ಪ್ರೀತಿ, ಕಲೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈದಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2, 2026 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:51 ಕ್ಕೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರನ 'ಮೂಲತ್ರಿಕೋನ' ರಾಶಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ತುಲಾ ಪ್ರವೇಶವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಸಂದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವವರು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಇವೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರನ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಪ್ರವೇಶವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಏನನ್ನಾದರೂ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಆತುರಪಡಬೇಡಿ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರನ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಪ್ರವೇಶವು ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಬಹುದು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಸ್ಥಾನವು ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಹೊಸ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಹಾರ, ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.