ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ-ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ವಿಷ ಯೋಗ; ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ 'ವಿಷ ಯೋಗ' ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸವಾಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಯವರು ಹಣಕಾಸು, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಸಂಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗಗೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಸವಾಲಿನ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗಕ್ಕೆ “ವಿಷ ಯೋಗ” ಎಂದು ಹೆಸರು. ಮುಂಬರುವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಶನಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರತಿ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 5 ರಾಶಿಯವರು ಹಣಕಾಸು, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
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ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹಲವು ಬಾರಿ ಆಲೋಚಿಸುವುದು ಒಳಿತು. ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚುಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ: ಆತುರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ: ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬಾರದು.
ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲ: ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ: ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರೆ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬಹುದು.
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ಕೌಟುಂಬಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ: ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂರ್ವಜರ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಗ್ವಾದಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು.
ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಹಿಂದೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ: ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ರಿಸ್ಕ್ ಇರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಒಳಿತು.
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ: ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರದ ನಿಮಿತ್ತ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ: ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ನೀಡದಿರಬಹುದು.
ಸಂಗಾತಿಯ ಸಹಕಾರ: ಎಷ್ಟೇ ಸವಾಲುಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಂಗಾತಿಯ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
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ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಅನಗತ್ಯ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹಣ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ವೃತ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ: ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗದಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ.
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು: ರಫ್ತು-ಆಮದು, ಕೃಷಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಒಳಿತು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳು: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೊಂಚ ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದೆ.
ಸಾಲದ ಒತ್ತಡ: ಹೊಸದಾಗಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ನಷ್ಟ: ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಖರ್ಚುಗಳು: ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಖರ್ಚು ಅಧಿಕವಾಗುವುದರಿಂದ, ಅನಗತ್ಯ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಒಳಿತು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಆತುರಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಶನಿ-ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗ: ಶನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈಗ ಚಂದ್ರನೂ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಯೋಗದ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ: ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಒತ್ತಡಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ: ವ್ಯಾಪಾರದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಲಾಭ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಸಾಲದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ: ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಇತರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಒಳಿತು.
ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅಥವಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ಬೇಡ: ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಆತುರಪಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಯೋಚಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು: ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸರಿಯಾದ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ (Financial planning) ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
Disclaimer: ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ.