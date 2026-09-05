ಮಂಗಳನಿಗೆ ಗುರುಬಲ, ನೀಚ ಭಂಗ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಅದೃಷ್ಟ
Neecha Bhanga Raja Yoga: ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ನೀಚಭಂಗ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಮಂಗಳನ ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಗವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಲಿದೆ.
ನೀಚಭಂಗ ರಾಜಯೋಗ
ವೇದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎನಿಸಿದೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನು ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
ಆದರೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿರುವುದರಿಂದ, ಮಂಗಳನ ದೌರ್ಬಲ್ಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 'ನೀಚಭಂಗ ರಾಜಯೋಗ' ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳನು ಧೈರ್ಯ, ಭೂಮಿ, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೆ, ಗುರುವು ಜ್ಞಾನ, ಸಂಪತ್ತು, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಹಣದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಫಲಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಫಲಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದವು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕ, ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ದಶಾ-ಭುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಅವಕಾಶವೂ ಕೂಡಿಬರಬಹುದು.
ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಕೈಗೂಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು.
ಭೂಮಿ, ಮನೆ, ವಾಹನದಂತಹ ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಹರಿವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯವು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಬಡ್ತಿக்கான ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು.
ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ದಾರಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವು ಕಾಲದಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಹಣ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತೆ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಭೂಮಿ, ಮನೆ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳು ತೆರೆಯುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮದ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಹರಿವೂ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲೂ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೂ, ದೊಡ್ಡ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಆತುರಪಡದೆ, ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೈಗೆ ಸಿಗದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಣ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು.
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಕುಟುಂಬದವರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಂದರ್ಭವಿದ್ದರೂ, ಉಳಿತಾಯದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.