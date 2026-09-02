ರಾಹು-ಕೇತುಗಳಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್: ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಲಭಿಸಲಿದೆ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸೋ ಅವಕಾಶ
ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಲ್ಲವು. ಈ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಶತಭಿಷಾ, ಭರಣಿ, ಆರಿದ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಹರಿವು, ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳನ್ನು ಛಾಯಾ ಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಲ್ಲದು. ರಾಹು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಕಾಶ, ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಹರಿವು, ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಹ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೇತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ಹಳೆಯ ಕರ್ಮಫಲ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಅಥವಾ ಕೇತು ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹರಿವು, ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಶತಭಿಷಾ ನಕ್ಷತ್ರ
ಶತಭಿಷಾ ನಕ್ಷತ್ರವು ರಾಹುವಿನ ಆಧಿಪತ್ಯವಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಹುವಿನ ಫಲವು ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶತಭಿಷಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿ, ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಂವಹನ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿರೋರರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ
ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ರಾಹು-ಕೇತುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ತಡವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವೇಗ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು, ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿ, ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು.
ಆರಿದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರ
ರಾಹುವಿನ ಆಧಿಪತ್ಯವಿರುವ ಆರಿದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಇದು ರಾಹುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗುವ ಸಮಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಧೈರ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಕಾಶಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಂವಹನ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಹರಿವು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರ
ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ, ಹುಡುಕಾಟದ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ಇವರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಂವಹನ, ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯಾಪಾರ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಣದ ಹರಿವು ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ
ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಸಮಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಗುರುವಿನ ಆಧಿಪತ್ಯವಿರುವ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ರಾಹು-ಕೇತುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು ಸಿಗಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ, ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರಬಹುದು. ಬುಧನ ಆಧಿಪತ್ಯವಿರುವ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರ, ಆಡಳಿತ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು.
ಪುಬ್ಬಾ ನಕ್ಷತ್ರ (ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ)
ಪುಬ್ಬಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಶುಕ್ರನ ಆಧಿಪತ್ಯವಿರುವ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಹು-ಕೇತುಗಳ ಗೋಚಾರ ಪ್ರಭಾವವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಕಲೆ, ಸಿನಿಮಾ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಉಡುಪು, ಮಾರಾಟ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗಬಹುದು.
ವಿಶಾಖಾ ನಕ್ಷತ್ರ
ವಿಶಾಖಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಗುರುವಿನ ಆಧಿಪತ್ಯವಿರುವ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಹು-ಕೇತುಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಹೊಸ ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯವಾಗಿ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಬರಬಹುದು.
ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ
ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಶನಿಯ ಆಧಿಪತ್ಯವಿರುವ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಚಾಲನೆಗೆ ಬರಬಹುದು
ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ
ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಸೂರ್ಯನ ಆಧಿಪತ್ಯವಿರುವ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಹು-ಕೇತುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಕ್ಕಿ, ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮನೆ, ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ
ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಶನಿಯ ಆಧಿಪತ್ಯವಿರುವ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಗ್ರಹಗಳ ಬಲ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಹಿಂದಿನ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.