ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.58ರಿಂದಲೇ ಅಮೃತ ಸಿದ್ದಿ ಯೋಗ ಆರಂಭ; 4 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಖಜಾನೆ!
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2026 ರಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಅಮೃತ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗವು ಬುಧ ಸಂಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಅಮೃತ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ
ಹಣ, ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನ. ಅಮೃತ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗದ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವದ ಜೊತೆಗೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವೂ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2026 ರಂದು ಅಮೃತ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 5.58 ರಿಂದ ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ 2.42 ರವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಆತುರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ತಿರುವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೇವಲ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ. ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ದಿನದ ಅಮೃತ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗದ ವಾತಾವರಣವು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಿಗುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲ. ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯವು ಆದಾಯ ತರುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. "ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತು" ಎಂಬ ಮನೋಭಾವಕ್ಕಿಂತ, ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಮುನ್ನಡೆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಸ್ನೇಹಿತರು, ಹಳೆಯ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ವಲಯದಿಂದ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂವಹನ, ಮಾರಾಟ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮಾಧ್ಯಮ, ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯಾಪಾರದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ
Disclaimer: ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ.