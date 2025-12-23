- Home
- ರೊಬೊಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಡೆಲ್ ಅನೋಕ್, ಕೃಷ್ಣ ಸುಂದರಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್!
ರೊಬೊಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಡೆಲ್ ಅನೋಕ್, ಕೃಷ್ಣ ಸುಂದರಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್!
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಪರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನೋಕ್ ಯಾಯ್, ತಮಗಿದ್ದ ಜನ್ಮಜಾತ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ದೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ, ತುರ್ತು ರೊಬೊಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಪರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನೋಕ್ ಯಾಯ್
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸೂಪರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಮೆರಿಕದ ಅನೋಕ್ ಯಾಯ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಜನ್ಮಜಾತ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ದೋಷವೊಂದು ಇದ್ದುದಾಗಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತನ್ನ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳು, ನೋವು, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನೋಕ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆಯೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಅನುಭವ, ದೇಹ ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವರು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೋಕ್ ಯಾಯ್ ಯಾರು?
ಅಮೆರಿಕದ 28 ವರ್ಷದ ಅನೋಕ್ ಯಾಯ್ ಜಾಗತಿಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೂಪರ್ ಮಾಡೆಲ್. ಕಾಲೇಜು ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು, ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಟ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನೋಕ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೇಬಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಮುಖ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ಗಳ ಮುಖಪುಟವನ್ನೂ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ಯಾಷನ್ ಉದ್ಯಮದ ಫೇವರೆಟ್ ಮಾಡೆಲ್
ಫ್ಯಾಷನ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ರೂಢಿಬದ್ಧ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಮುರಿದು, ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಪ್ಪು ವರ್ಣದ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಅನೋಕ್ ಯಾಯ್ ಅನೇಕ ಯುವ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ, ವೃತ್ತಿಪರತೆ, ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವು ಅವರನ್ನು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆರಂಭ
ಅನೋಕ್ ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಎದೆನೋವು, ರಕ್ತ ಉಗುಳುವುದು ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡವು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡದೆ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಸ್ಥಿತಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸರಿಯಾದ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ವಿವಿಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಂತರ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಒಂದು ಭಾಗ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಡಕುಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಗೆ ಮುಂದಾದರು.
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಯ ಹಂತ
ಅನೋಕ್ ಯಾಯ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೊಬೊಟಿಕ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಇದು ಅತಿ ನವೀನ ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ಕಟ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಭಾಗವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ತಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರ್ವ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅನೋಕ್ ಈಗ ಚೇತರಿಕೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಷ್ಟಕರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅನೋಕ್ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬೆಂಬಲವೇ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಧೈರ್ಯ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ
ಅನೋಕ್ ಯಾಯ್ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ಸು, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಜೀವನವು ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಕಥೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಮಾದರಿಗಳಿಗೂ ಅನೋಕ್ ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಪಟತೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
