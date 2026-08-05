ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮಣಿಗಳು, ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕುಂದನ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಹೆವಿ ಡಿಸೈನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಗ್ರಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಲೆಹೆಂಗಾ ಮತ್ತು ಸೀರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಡಿಸೈನ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇವು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಎಲೆಯ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹೆವಿ ಟಾಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಾಟನ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಗೋಲ್ಡ್ ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೆವಿ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ಜುಮ್ಕಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕಲ್ಲುಗಳು, ಕುಂದನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಸಿಂಪಲ್ ಸೀರೆಗೂ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಘುಂಗ್ರೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಕಿವಿಗೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.
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