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ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!

ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳಿವೆ.
fashion Aug 05 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:pinterest
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ಕುಂದನ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮಣಿಗಳು, ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕುಂದನ್‌ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಹೆವಿ ಡಿಸೈನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಗ್ರಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಲೆಹೆಂಗಾ ಮತ್ತು ಸೀರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

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ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಡಿಸೈನ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಡಿಸೈನ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇವು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

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ಸ್ಟೋನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಎಲೆಯ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹೆವಿ ಟಾಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಾಟನ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

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ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಜುಮ್ಕಿಗಳು

ಗೋಲ್ಡ್ ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೆವಿ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ಜುಮ್ಕಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

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ಲೇಯರ್ಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಕಲ್ಲುಗಳು, ಕುಂದನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಸಿಂಪಲ್ ಸೀರೆಗೂ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

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ಘುಂಗ್ರೂ ಡಿಸೈನ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಘುಂಗ್ರೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಕಿವಿಗೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳ ಮೇಲೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.

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