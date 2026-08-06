ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜುಮುಕಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಿಡದೆ, ಆಫೀಸ್-ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹಗುರವಾದ, ಸುಂದರವಾದ ಮಿನಿ ಜುಮ್ಕಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ 6 ಸೂಪರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಕಾಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮಿನಿ ಜುಮ್ಕಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ನೋಟವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನೃತ್ಯ ಆಭರಣಗಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು-ಹಸಿರು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಮಲದ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಸುಂದರವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಿನಿ ಜುಮ್ಕಿ ಇದು.
ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಟ್ರೆಂಡಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!
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