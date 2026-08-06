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ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ ಮಿನಿ ಜುಮ್ಕಿ

ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜುಮುಕಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಿಡದೆ, ಆಫೀಸ್-ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹಗುರವಾದ, ಸುಂದರವಾದ ಮಿನಿ ಜುಮ್ಕಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ 6 ಸೂಪರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್.   

fashion Aug 06 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Pinterest
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ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಸು ಜುಮ್ಕಿ

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಕಾಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮಿನಿ ಜುಮ್ಕಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ನೋಟವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

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ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನ ಕಮಲದ ಜುಮ್ಕಿ

ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನೃತ್ಯ ಆಭರಣಗಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು-ಹಸಿರು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಮಲದ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಸುಂದರವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಿನಿ ಜುಮ್ಕಿ ಇದು.  

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ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಬುಟ್ಟಾಲು

ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಜೋಡಿ ನವಿಲಿನ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸವಿರುವ ಬುಟ್ಟಿಯ ಆಕಾರದ ಜುಮ್ಕಿ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಧುನಿಕ ಕುರ್ತಾಗಳಿಗೂ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
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ಮಣಿ ಜೋಡಿಸಿದ ಜುಮ್ಕಿ

ಕೆಳಗಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಮುತ್ತುಗಳು ನೇತಾಡುವ ಸರಳ ವಿನ್ಯಾಸ. ಕಿವಿಗೆ ಭಾರ ಎನಿಸದ ಕಾರಣ, ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತ.
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ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಜುಮ್ಕಿ

ಹೊಳಪು ಇಲ್ಲದ, ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನೂ ಕೂಡಲೇ ಗ್ರಾಂಡ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಇಂದಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದು.
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ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜುಮ್ಕಿ

ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕೆಳಗೆ ನೇತಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಬುಟ್ಟಿಯ ಡಿಸೈನ್. ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಉಡುಗೆಗಳಿಗೂ ಹೊಂದುವ ಒಂದು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ಕೆ.
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