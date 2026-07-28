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ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಏನು?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಮದ ತಜ್ಞರು (Skin Experts) ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಬಾರಿ ಮೊಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು.

fashion Jul 28 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Getty
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ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು?

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಖ ತೊಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ತೇವಾಂಶವು ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಡೀ ದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

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ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವ ಮೊಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಉತ್ತಮ?

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಗುರವಾದ (Lightweight ಅಥವಾ Water-based) ಮೊಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ (Sunscreen) ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಬೇಡಿ.

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ರಾತ್ರಿಯ ಪೋಷಣೆ ಮುಖ್ಯ

ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮುಖ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮೊಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ.

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ರಾತ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪನೆಯ ಕ್ರೀಮ್ ಇರಲಿ

ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪನೆಯ (Thick) ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಣೆ ನೀಡುವ ಮೊಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಬಳಸಿ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಪೋಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಚರ್ಮ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

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ಒಣ ಚರ್ಮದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಟಿಪ್ಸ್

ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಅತಿಯಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದರೆ (Very Dry Skin), ಕೇವಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಾಲದು. ಅಂತಹವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಯೂ ಒಮ್ಮೆ ಮೊಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಬಳಸಬಹುದು.

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ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ ನೆನಪಿಡಿ!

ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮುಖ ತೊಳೆದಾಗ ಅಥವಾ ನೀರಿನಿಂದ ಮುಖ ಒರೆಸಿದಾಗಲೂ ತಕ್ಷಣ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಿ. ತೇವಾಂಶ ಇರುವಾಗಲೇ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ಹೆಚ್ಚು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

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ನೆನಪಿಡಿ

ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಕ್ಕುಗಳು ಬೇಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದೇ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!

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