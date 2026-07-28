ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಮದ ತಜ್ಞರು (Skin Experts) ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಬಾರಿ ಮೊಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಖ ತೊಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ತೇವಾಂಶವು ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಡೀ ದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಗುರವಾದ (Lightweight ಅಥವಾ Water-based) ಮೊಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ (Sunscreen) ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮುಖ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮೊಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ.
ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪನೆಯ (Thick) ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಣೆ ನೀಡುವ ಮೊಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಬಳಸಿ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಪೋಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಚರ್ಮ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಅತಿಯಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದರೆ (Very Dry Skin), ಕೇವಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಾಲದು. ಅಂತಹವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಯೂ ಒಮ್ಮೆ ಮೊಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಬಳಸಬಹುದು.
ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮುಖ ತೊಳೆದಾಗ ಅಥವಾ ನೀರಿನಿಂದ ಮುಖ ಒರೆಸಿದಾಗಲೂ ತಕ್ಷಣ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಿ. ತೇವಾಂಶ ಇರುವಾಗಲೇ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ಹೆಚ್ಚು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಕ್ಕುಗಳು ಬೇಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದೇ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!
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