ಉಗುರುಗಳು ಕೊಳಕಾಗಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದರೆ ನಿಂಬೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿ
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರ
ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಹೊಳೆಯುವ ಉಗುರುಗಳು ಕೈಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಕಿನಿಂದಾಗಿ ಉಗುರುಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ, ಮಂದವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಮ್ಲವು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಲು ನಿಂಬೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ..
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
*ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
*ಇದು ಉಗುರುಗಳ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
*ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
*ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಏನೇನು ಬೇಕು?
1 ತಾಜಾ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು
1 ಚಮಚ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ (ಐಚ್ಛಿಕ)
ಬಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೀರು
ಹಂತ ಹಂತದ ವಿಧಾನ
*ಬಟ್ಟಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ.
*ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅದರ ರಸವನ್ನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ.
*ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳನ್ನು 2-3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ.
*ನಂತರ ಉಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಚರ್ಮವನ್ನು ಇನ್ನರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ.
*ಉಗುರುಗಳು ತುಂಬಾ ಒಣಗಿದ್ದರೆ 1 ಟೀ ಚಮಚ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿ. 5 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
*ಉಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಗುರವಾದ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಿ.
ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಕಡಿತ ಅಥವಾ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ. ವಾರಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಗುರುಗಳು ಒಣಗಬಹುದು. ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯ ಮಿಶ್ರಣವು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
