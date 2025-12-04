Hair Oil Routine: ಕೂದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು?.
Hair Care Routine: ಕೂದಲು ದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ನಾವು ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮೃದುವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂದಲಿನ ಬುಡಗಳು ಕೂಡ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೂದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು?.
ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು?
ನಾವು ಕೂದಲಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು? ಪ್ರತಿದಿನ ಹಚ್ಚುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಾ? ಅಥವಾ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ
ಕೂದಲಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 1-2 ಬಾರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಒಣ ಕೂದಲು ಇರುವವರು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ನೆತ್ತಿ ಇರುವವರು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕು. ಇದರಿಂದ ನೆತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಹಚ್ಚುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಾ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಲವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕೂದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸೇರಿ ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಲೆಹೊಟ್ಟು, ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ.
ಬಲವಾಗಿ ಉಜ್ಜುವುದು ಕೂಡ ಅಪಾಯಕಾರಿ
ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ತೇವಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ತಲೆಗೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕೂದಲಿನೊಳಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿ ಉಜ್ಜುವುದು ಕೂಡ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಿಂತ ಹಾನಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು
ಕೂದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬಿಡಬಾರದು. 45 ನಿಮಿಷದಿಂದ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಟರೆ, ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಿಂತ ಹಾನಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಫಂಗಲ್ ಸೋಂಕು, ತಲೆಹೊಟ್ಟು, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಯಾವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೂದಲಿನ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಣ ಕೂದಲಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಬಹುದು. ದಪ್ಪ ಕೂದಲಿಗಾಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲಿನ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ.
