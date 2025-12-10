ಈ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ.. ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದರೊಳಗೆ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ, ದೇಹ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತೆ
Winter skin care: ಇದು ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಳಗಿನಿಂದ ಪೋಷಣೆ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರವೂ ಮುಖ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಮವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಗ್ಗಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಪೋಷಿಸುವ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
ಅಂತಹ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದು. ಇದು ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಚರ್ಮವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ನಿವಾರಿಸಲು ಇದು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಏಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಜನಪ್ರಿಯ ಎಣ್ಣೆ
ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವ ಪದ್ಧತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಮಸಾಜ್ಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕತೆ, ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ದದ್ದುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಪದರಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಹದ ಎಣ್ಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಒರಟಾದ ಚರ್ಮವು ಮತ್ತೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತೆ
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಮೆಗಾ-3 ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ-6 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು, ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಪದರಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತುರಿಕೆ, ಬಿರುಕುಗಳು, ಶುಷ್ಕತೆ ಮತ್ತು ಸಿಪ್ಪೆಸುಲಿಯುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒರಟಾದ ಚರ್ಮವು ಮತ್ತೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಣ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು?
ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಭುಜಗಳು, ಕಾಲುಗಳು, ಬೆನ್ನು, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಳಿಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ.
ಕೀಲುಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ
10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ.
ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
