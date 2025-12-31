ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ 2018ರ ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಇಟಲಿಯ ಲೇಕ್ ಕೊಮೊದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, 'ಗೋಲಿಯೋನ್ ಕಿ ರಾಸಲೀಲಾ ರಾಮ್-ಲೀಲಾ', 'ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ', 'ಪದ್ಮಾವತ್' ಮತ್ತು '83' ಅಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಪವರ್ ಕಪಲ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ (Ranveer Singh) ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ (Deepika Padukone) ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಸಿನಿಮಾ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವೋ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ರೋಚಕ. ಸದಾ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಹಿಂದೆ, ಅವರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯೇ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಳೆಯ ಭಾವುಕ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಎಂಬ ಆಸರೆ
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಾರೆ ಸುನಿಲ್ ಛೆಟ್ರಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈವ್ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. "ನಾನು ಇಂದು ಈ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ವಿಪರೀತ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ದೀಪಿಕಾ ಕಾರಣ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ನಡುವೆ ನಾನು ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದೆ (Lost)," ಎಂದು ರಣವೀರ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅವಳು ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ರಣವೀರ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ನಾನು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವಳ ಪಾಲಿದೆ. ಅವಳು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ," ಎಂಬುದು ರಣವೀರ್ ಮಾತು.
ರಣವೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ದೀಪಿಕಾಗೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಚಿಂತೆ?
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪಟ ಕಲಾವಿದ. ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ನೀಡಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಗುಣ ಅವರದು. ಈ ತೀವ್ರತೆಯೇ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಚಿಂತೆಗೆ ಕಾರಣವಂತೆ. ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ರಣವೀರ್ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. "ನಾನು ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯನ್ನಾದರೂ ದಾಟುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ದೀಪಿಕಾಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅವಳು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಾಳೆ," ಎಂದು ರಣವೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏಳುಬೀಳುಗಳನ್ನು ಕಂಡವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ರಣವೀರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿ (Evolved) ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ದೀಪಿಕಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತೆರೆ ಮೇಲಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಜೋಡಿ
ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ 2018ರ ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಇಟಲಿಯ ಲೇಕ್ ಕೊಮೊದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, 'ಗೋಲಿಯೋನ್ ಕಿ ರಾಸಲೀಲಾ ರಾಮ್-ಲೀಲಾ', 'ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ', 'ಪದ್ಮಾವತ್' ಮತ್ತು '83' ಅಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮುನ್ನೋಟ:
ಸದ್ಯ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಮತ್ತು 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ಪ್ರಳಯ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೌತ್ ಸುಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ದೀಪಿಕಾ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಣವೀರ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುವ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಂತಿದೆ. ರಣವೀರ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ದೀಪಿಕಾ ಎಂಬ 'ಶಕ್ತಿ' ಇರುವುದು ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.