ಆಗ 90 ಲಕ್ಷದ ಮಾವು, ಈಗ ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಟೆ: ಲೇಡಿ ಗಾಗಾ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ ಲುಕ್ಗೆ ಸುಸ್ತಾದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕ
ಉದ್ಯಮಿ ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ, ಕಾರ್ಲ್ ಲ್ಯಾಗರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಅವರ 1996ರ ಚಾನೆಲ್ ಹಾಟ್ ಕೌಚರ್ ಸಂಗ್ರಹದ ಅಪರೂಪದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್-ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2011ರಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ ತಾರೆ ಲೇಡಿ ಗಾಗಾ ಇದೇ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು.
90 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮಾವು
ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮೆಟ್ ಗಾಲಾ 2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲೆ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಈಚೆಗೆ ಉದ್ಯಮಿ ಮಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಪತ್ರಿ ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ 90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ, ಕಾರ್ಲ್ ಲ್ಯಾಗರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಅವರ 1996 ರ ಚಾನೆಲ್ ಹಾಟ್ ಕೌಚರ್ ಸಂಗ್ರಹದ ಅಪರೂಪದ ಚಿನ್ನದ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಪಾಪ್ ತಾರೆ ಲೇಡಿ ಗಾಗಾ
ಪಾಪ್ ತಾರೆ ಲೇಡಿ ಗಾಗಾ ಈಗಾಗಲೇ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅದನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ, ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಮಗಳ "ಕಾಪಿ-ಅಂಡ್-ಪೇಸ್ಟ್" ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ದಿಗ್ಗಜರು ಸುಸ್ತಾದರು. ಸದಾ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಶಾ ಅವರು ಇದೀಗ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಐಕಾನಿಕ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಿಯರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್-ಸೂಟ್
ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್-ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿ, ನಟಿ ವಿಂಟೇಜ್ ಗ್ಲಾಮರ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು ಎಂದರೆ ಅವರ ಲುಕ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷಣದ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ 34 ವರ್ಷದ ಇಶಾ ಅವರ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರ್ಲ್ ಲುಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪಾಪ್ ತಾರೆ ಲೇಡಿ ಗಾಗಾ 2011 ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಭಾರವಾದ ಕ್ವಿಲ್ಟೆಡ್ ಕಸೂತಿ
ಇಶಾ ಅವರ ಉಡುಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಭಾರವಾದ ಕ್ವಿಲ್ಟೆಡ್ ಕಸೂತಿ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ರಚನೆ. ಎತ್ತರದ ಕಂಠರೇಖೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಅವರ ಧರಿಸಿದ್ದದರು. ಇದು ಇಶಾಗೆ ರಾಜಮನೆತನದ ಲುಕ್ ನೀಡಿತು. ಜಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಥ್ರೆಡ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕಲ್ಲಿನ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದವು. ಅವರು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಸೂತಿ ಮಾದರಿಗಳು ಸಹ ಇದ್ದವು, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ಪಾಪ್ ಐಕಾನ್ ಲೇಡಿ ಗಾಗಾ ಅವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕಸೂತಿಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಸೂತಿ ಮನೆ ಮನೋನ್ ಲೆಸೇಜ್ನ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಕರಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಅಪರೂಪದ ಮೊಘಲ್ ಶೈಲಿಯ ಗ್ರಿಪೊಯಿಕ್ಸ್ ಬಟನ್ಗಳು ಸಹ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವೈಬ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು. ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಾಪ್ ಐಕಾನ್ ಲೇಡಿ ಗಾಗಾ ಅವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಅವರು 2011 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು, ಆಗ ಅದನ್ನು ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಈಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ.
