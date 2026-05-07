Met Gala: ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ 95 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು! ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ- ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ
ಮೆಟ್ ಗಾಲಾ 2026 ರ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಂತಹ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಹಣ್ಣಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕಲಾವಿದ ಸುಬೋಧ್ ಗುಪ್ತಾ ರಚಿಸಿದ ಸುಮಾರು 95 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಉಕ್ಕಿನ ಕಲಾಕೃತಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಂಬಾನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೇಡೀಸ್
ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮೆಟ್ ಗಾಲಾ 2026 ರ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ನಡೆದರು. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕಿದ್ದಂತೂ ನಿಜ.
ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಮಾವು
ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ, ಅವರ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೆಳೆದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವಿತ್ತು: ಅದು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾವು. ಇಶಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನೊಂದಿಗೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಿಜವಾದ ಮಾವಾ ಇದು?
ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ ಮೆಟ್ ಗಾಲಾಗೆ ನಿಜವಾದ ಮಾವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜನರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ಕೇವಲ ಯಾವುದೇ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲಾಕೃತಿ, ಇದರ ಬೆಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಶಾ ಅವರ 'ಮಾವು' ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೋಚಕತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಇಶಾ ಹಿಡಿದ 'ಮಾವು'
ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಗ, ಅವರು ನಿಜವಾದ ಮಾವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನೀವು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ದುಬಾರಿ ಕ್ಲಚ್ ಅಥವಾ ಚೀಲ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ಕೇವಲ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಚೀಲವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕಲಾಕೃತಿ.
ಉಕ್ಕಿನ ಕಲೆ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಕಲಾವಿದ ಸುಬೋಧ್ ಗುಪ್ತಾ ರಚಿಸಿದ ಮಾವಿನ ಉಕ್ಕಿನ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಅದಾಗಿದೆ. ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಸುಬೋಧ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಲಾಕೃತಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ, ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಶಾ ಸ್ವತಃ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ನಿಜವಾದ ಮಾಗಿದ ಮಾವನ್ನು ಹೋಲುವಂತೆ ಕೈಯಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಶಾ ಅದನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕ ಚೀಲದೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ಈ 'ಮಾವಿನ' ಬೆಲೆ ಕೇಳಿ
ಮೆಟ್ ಗಾಲಾ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇಶಾ ತುಂಬಾ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಮಾವಿನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು $100,000 ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ₹9.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಸುಮಾರು 95 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಬೋಧ್ ಗುಪ್ತಾ ರಚಿಸಿದ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಕಲಾಕೃತಿಯು ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸುಬೋಧ್ ಗುಪ್ತಾ ತಮ್ಮ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಕ್ಕಿನ ಶಿಲ್ಪವು ಸುಮಾರು 800 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಏಕೆ?
ಈ 'ಮಾವಿನ' ಮೌಲ್ಯವು ಅದರ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ನೋಟದಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಇಶಾ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣ್ಣನ್ನು ತನ್ನ ಕಲೆಯಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಸರಳತೆ ಅನನ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು.
