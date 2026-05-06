Met Gala: 1800 ಕ್ಯಾರಟ್ ವಜ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ- ರಾಜ ಮನೆತನದ ಆಭರಣ: ಕ್ಯೂಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ
ಮೆಟ್ ಗಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತಾ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿದರು. ಆಭರಣಗಳು ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿರದೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ ಮತ್ತು ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದವು, ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಏನಿದು ಮೆಟ್ ಗಾಲಾ
ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೆಟ್ ಗಾಲಾಕ್ಕಾಗಿ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ತಾರೆಯರು ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಡೆದ ಮೆಟ್ ಗಾಲಾದಲ್ಲಿ ಕೈಲೀ ಜೆನ್ನರ್ ಮತ್ತು ಕಿಮ್ ಕಾರ್ಡಶಿಯಾನ್ ಅವರಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು.
ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ
ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತಾ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿನ್ನದ ಟಿಶ್ಯೂ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಇಶಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದದ್ದು ಅವರ ಬ್ಲೌಸ್. ಬ್ಲೌಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರವಾದ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು, ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮನ ಮೂಲ ಸರ್ಪೆಚ್ (ಟರ್ಬನ್ ಬ್ರೂಚ್).
1,800 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವಜ್ರಾಭರಣ
ಸುಮಾರು 1,800 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವಜ್ರಾಭರಣಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿದರು ಇಶಾ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮರ ಪೇಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ರತ್ನವನ್ನು ಈಗ ಇಶಾ ತಮ್ಮ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಚ್ ಆಗಿ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿಯವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಪಡೆದ ಈ ಸರ್ಪೆಚ್ ಪಚ್ಚೆ, ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಕುಂದನ್ ಕೆಲಸದ ಅದ್ಭುತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಷಹಜಹಾನ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್
ಇಶಾ ಅವರು, ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 2024 ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಷಹಜಹಾನ್ಗೆ ಸೇರಿದ ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇದು 17 ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನದು ಮತ್ತು ವಜ್ರಗಳು, ಮಾಣಿಕ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನೆಲ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದು 2 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ ಬಾಳುವಂಥದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 400 ವರ್ಷಗಳು ಹಳೆಯದ್ದಾಗಿದೆ ಇದು.
1,200 ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸ
ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿಯವರಿಗೆ ಈ ಲುಕ್ ಕೊಡಲು 50 ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು 1,200 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 1928 ರಲ್ಲಿ ಪಟಿಯಾಲದ ಮಹಾರಾಜ ಭೂಪಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು 2,930 ವಜ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಾರವನ್ನು ನಂತರ ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು.
ಮಹಾರಾಣಿ ಸೀತಾ ದೇವಿ ಆಭರಣ
1953 ರಲ್ಲಿ, ಬರೋಡಾದ ಮಹಾರಾಣಿ ಸೀತಾ ದೇವಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪಚ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಮೇರಿಕನ್ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹ್ಯಾರಿ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ಗೆ ಮಾರಿದರು. ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ವಜ್ರಗಳು ರಾಣಿಯ ಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವಳ ಕಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದವು. ಹ್ಯಾರಿ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಆ ಕಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ ಭವ್ಯವಾದ ಹಾರವಾಗಿ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು. 1957 ರಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಲಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಸನ್ ಆ ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಇಶಾ ಧರಿಸಿದ್ದರು.
