ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಹೂಪ್ ಓಲೆ

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 150 ರೂಪಾಯಿಯೊಳಗೆ ಸಿಗುವ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಹೂಪ್ ಓಲೆಗಳ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
fashion May 19 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:chatgpt AI
ಗೆಜ್ಜೆ ಡಿಸೈನ್ ಓಲೆ

ಈ ಗೆಜ್ಜೆ ಡಿಸೈನ್ ಓಲೆಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ 150 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ.  

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಓಲೆ ಡಿಸೈನ್

ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಸೂಟ್ ಜೊತೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಓಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 130 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.  

ಮಾಡರ್ನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೂಪ್

ನಿಮ್ಮ ಉಡುಗೆಗೆ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೂಪ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಇರುವ ಈ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. 

ಪ್ಲೇನ್ ಓಲೆ ಡಿಸೈನ್

ಕುಂದಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಓಲೆಗಳು ಪ್ರತಿದಿನದ ಬಳಕೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಯುವತಿಯರು ಈ ರೀತಿಯ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಿಂಗಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಬಹುದು.
ರೋಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಓಲೆ

ಹಗ್ಗದ ರೀತಿ ತಿರುಚಿದಂತೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಓಲೆಯನ್ನು ನೀವು ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಉಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. 

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದು?

Meesho, Amazon ಅಥವಾ Flipkart ನಿಂದ ನೀವು ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು 150 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಹೊಳಪು ಥೇಟ್ ಚಿನ್ನದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. 

