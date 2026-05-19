ಪರ್ಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಶ್ ಟೇಲ್ ಡಿಸೈನ್ನ ಈ ಸ್ಟಡ್ಗಳು ಸಿಂಪಲ್, ಸೋಬರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟಡ್ಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಟಿ, ಫಂಕ್ಷನ್, ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಈ ಕೊರಿಯನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಸುಂದರವಾದ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈ ಕೊರಿಯನ್ ಸ್ಟಡ್ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡರ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಲ್ ಹೂಪ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಕ್ಯೂಟ್, ಯೂನಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟಡ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಫ್ಯಾಶನಬಲ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಶೇಪ್ನ ಕೊರಿಯನ್ ಸ್ಟಡ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸ್ಟಡ್ಗಳು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಪಾರ್ಟಿವೇರ್ಗಾಗಿ ಕೊರಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟಡ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೋನ್ ಮೋಟಿಫ್ ಇರುವ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ.
ಯೂನಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಿನಿ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೊರಿಯನ್ ಸ್ವಾನ್ ಸ್ಟಡ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಡೈಲಿ ವೇರ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಲುಕ್ಗೂ ಸೂಕ್ತ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಚಿನ್ನದ ಮೂಗುತಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ
ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಬೆರಳಿಗೆ ಚಂದ ಕಾಣುವ 7 ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್: ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ 6 ಬಗೆಯ ಗಜ್ರಾ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್!
ಗರಾರಾ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಜಡೆ: ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಬದಲಿಸುವ 6 ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾಗಳು