ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯನ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್: ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವ ಕೊರಿಯನ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ಸದ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿವೆ.
fashion May 19 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:chat gpt and others
ಪರ್ಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಶ್ ಟೇಲ್ ಸ್ಟಡ್

ಪರ್ಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಶ್ ಟೇಲ್ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಈ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳು ಸಿಂಪಲ್, ಸೋಬರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಟಿ, ಫಂಕ್ಷನ್, ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: lubdub_jewellery Instagram
ಕೊರಿಯನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟಡ್

ಈ ಕೊರಿಯನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಸುಂದರವಾದ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: miabytanishq
ಪರ್ಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇರುವ ಕೊರಿಯನ್ ಸ್ಟಡ್

ಈ ಕೊರಿಯನ್ ಸ್ಟಡ್ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡರ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಲ್ ಹೂಪ್‌ನ ಸುಂದರವಾದ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: lubdub_jewellery Instagram
ಕೊರಿಯನ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಸ್ಟಡ್

ನಿಮಗೆ ಕ್ಯೂಟ್, ಯೂನಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟಡ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಫ್ಯಾಶನಬಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಶೇಪ್‌ನ ಕೊರಿಯನ್ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: stylishlooks Instagram
ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಕೊರಿಯನ್ ಸ್ಟಡ್

ಪಾರ್ಟಿವೇರ್‌ಗಾಗಿ ಕೊರಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟಡ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೋನ್ ಮೋಟಿಫ್ ಇರುವ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ.

Image credits: jennaskorea
ಕೊರಿಯನ್ ಸ್ವಾನ್ ಸ್ಟಡ್

ಯೂನಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಿನಿ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೊರಿಯನ್ ಸ್ವಾನ್ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಡೈಲಿ ವೇರ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಲುಕ್‌ಗೂ ಸೂಕ್ತ.

Image credits: pinterest

