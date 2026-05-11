ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಮೆಹಂದಿ ಬಳಸ್ತೀರಾ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೂದಲು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ slow poison
Natural Hair Dye Risks: ಮೆಹಂದಿ.. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದುದು ಎಂದು ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಂತೆಯೇ.. ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಣ್ಣಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವರಿಗೆ ತಜ್ಞರು ಶಾಕಿಂಗ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೂದಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹೇರ್ ಡೈಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಮೆಹಂದಿ ಬಳಸುವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಎಂಬುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರು ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಹಂದಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದುದಾದರೂ, ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಕೂದಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನವೇನು? ಎಂಬ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ..
ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ
ಮೆಹಂದಿಯಲ್ಲಿ 'ಟ್ಯಾನಿನ್' ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಕೆಂಪು-ಕಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಟ್ಯಾನಿನ್ಗೆ ಕೂದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣವಿದೆ. ಮೆಹಂದಿಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಒಳಗಿನ ಪದರಗಳಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೂದಲು ಹುಲ್ಲಿನಂತೆ ಒರಟಾಗುತ್ತದೆ. ತೇವಾಂಶವಿಲ್ಲದ ಕೂದಲು ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಚಣಿಗೆಯಿಂದ ಬಾಚುವಾಗ ಅಥವಾ ತಲೆಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂದಲು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮುರಿದು ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.
ಕೂದಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಕೂದಲು ದಪ್ಪಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಸಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದು. ಮೆಹಂದಿ ಬಣ್ಣ ಕೂದಲಿನ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲ್ಪದರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಪ್ಪನೆಯ ಬಣ್ಣದ ಪದರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೂ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕೂದಲು ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆಯಂತಹ ಕೂದಲು ಇರುವವರಿಗೆ, ಮೆಹಂದಿ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅದು ಒರಟಾಗಿ, ತನ್ನ ಸುರುಳಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬುಡಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು - ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗುವುದು
ಮೆಹಂದಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಮೆಹಂದಿ ಪದರಗಳು ತಲೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ, ಕೂದಲ ಬುಡಗಳಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ತಲೆ ಚರ್ಮವು ಅತಿಯಾಗಿ ಒಣಗುವುದರಿಂದ ಬುಡಗಳು ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಉದುರುವುದು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಲರ್ಜಿ - ತೀವ್ರವಾದ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
"ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದುದು ಅಲ್ವಾ.. ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೆಹಂದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ತಲೆ ಚರ್ಮವು ಕೆಂಪಾಗುವುದು, ವಿಪರೀತ ತುರಿಕೆ, ದದ್ದುಗಳು ಬರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 'ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್' ಎಂಬ ತೀವ್ರವಾದ ಚರ್ಮದ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮವಿರುವವರು 'ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್' ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮೆಹಂದಿ ಬಳಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬಳಸುವಾಗ ಎದುರಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳು
ಮೆಹಂದಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ 'ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್' ಎಂದರೆ.. ಒಮ್ಮೆ ಮೆಹಂದಿ ಬಳಸಿದ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚಿದ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ, ಆ ಬಣ್ಣಗಳು ಕೂದಲಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮೆಹಂದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಡೈಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿ ಕೂದಲು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಖರ್ಚಿನ ಕೆಲಸ.
ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯೇನು?
ಮೆಹಂದಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
*ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಮೆಹಂದಿ ಬಳಸಿ.
*ಮೆಹಂದಿ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಒಣಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
*ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ 'ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಹಂದಿ' ಅಥವಾ 'ಬ್ಲಾಕ್ ಮೆಹಂದಿ'ಯಲ್ಲಿ PPD ಎಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕವಿರುತ್ತದೆ. *ಯಾವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧವಾದ ಗೋರಂಟಿ ಎಲೆಗಳ ಪುಡಿಯನ್ನೇ ಬಳಸಿ.
ಗಮನಿಸಿ
ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಮೆಹಂದಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವೇ ಆದರೂ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ.
