Camphor Oil: ಉದ್ದ, ದಟ್ಟ ಕೂದಲು ಬೇಕಾ? ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕರ್ಪೂರದ ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಸಿ ಬಳಸಿ
Camphor Oil ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕರ್ಪೂರದ ಎಣ್ಣೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ ಮತ್ತು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Image Credit : gemini ai
ಕೂದಲು ಆರೈಕೆ
ಬೇಸಿಗೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ಕೂದಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉದುರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಖೆಯಿಂದಾಗಿ ತಲೆ ಬುರುಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೂದಲು ವೇಗವಾಗಿ, ದಪ್ಪವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಕರ್ಪೂರ. ಇದೊಂದು ಶಕ್ತಿಯುತ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Image Credit : Getty
ಕರ್ಪೂರದ ಎಣ್ಣೆ
ಕರ್ಪೂರದ ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 100 ಮಿಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ಗ್ರಾಂ ಕರ್ಪೂರ ಬೇಕು. ಸಸ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದ ಭೀಮಸೇನಿ ಕರ್ಪೂರವಾದರೆ ಉತ್ತಮ. ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಭೀಮಸೇನಿ ಕರ್ಪೂರವನ್ನೇ ಬಳಸಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಕರ್ಪೂರದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿದ್ದು, ತಲೆಯ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
Image Credit : Getty
ಎಣ್ಣೆ
ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಸಲು, ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಾದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಪೂರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಕರ್ಪೂರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗುವವರೆಗೂ ಕಲಕುತ್ತಾ ಇರಿ. ಬಳಿಕ, ಅದನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕೆ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
Image Credit : Getty
ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ತಾಗುವಂತೆ ಮಸಾಜ್
ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ತಾಗುವಂತೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ತಲೆ ಬುರುಡೆ, ಕತ್ತಿನ ಹಿಂಭಾಗ, ಹೆಚ್ಚು ಬೆವರುವ ಜಾಗ ಮತ್ತು ತುರಿಕೆ ಇರುವ ಕಡೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ತಂಪಾದ ಅನುಭವವಾಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕ, ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ, ಚರ್ಮ ಒಣಗಬಹುದು. ಕರ್ಪೂರವು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಕಿವಿಯ ಹಿಂದೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಉರಿ ಅಥವಾ ಕೆಂಪಾದರೆ, ತಕ್ಷಣ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕರ್ಪೂರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
