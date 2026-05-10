ಕಪ್ಪು ಕೂದಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್!
ಇಂದಿನ ಧಾವಂತದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ, ಕಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗುವುದು (Premature Greying) ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಹೇರ್ ಡೈಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿದರೂ, ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲೇ ಇರುವ, ದೇವರಿಗೆ ಬಳಸುವ 'ನಂಜಬಟ್ಟಲು' ಅಥವಾ ನಂದಿ ಬಟ್ಟಲು (Nandi Battalu) ಹೂವಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಹೌದು, ನಂಜಬಟ್ಟಲು ಹೂವು ಕೇವಲ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೂದಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ತಯಾರಿಸುವ ಸರಳ ಹಂತಗಳು:
1. ರಸದ ಸಂಗ್ರಹ: ಮೊದಲಿಗೆ ತಾಜಾ ನಂಜಬಟ್ಟಲು ಹೂವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದರೊಳಗಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಸುಕಿ ಅಥವಾ ಒಸಕಿ ಅದರ ರಸವನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಈ ರಸವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
2. ಬತ್ತಿಯ ತಯಾರಿಕೆ: ಸ್ವಲ್ಪ ಶುದ್ಧವಾದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂಜಬಟ್ಟಲು ಹೂವಿನ ರಸದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಸಿ. ನಂತರ ಆ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ದೀಪಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
3. ದೀಪದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಕರಗಿಸಿದ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ. ರಸದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಹತ್ತಿಯ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಈ ದೀಪದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿ.
4. ಕಾಡಿಗೆಯ ಸಂಗ್ರಹ: ದೀಪದ ಜ್ವಾಲೆಗೆ ತಾಗದಂತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಬೋರಲು ಹಾಕಿ (ದೀಪದ ಸುತ್ತಲೂ ಎತ್ತರದ ಆಧಾರವಿರಲಿ). ದೀಪ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೊರಬರುವ ಹೊಗೆಯು ಆ ತಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪ ಪೂರ್ತಿ ಆರಿ, ತಟ್ಟೆ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಪ್ಪು ಲೇಪನವನ್ನು (Soot) ಸ್ಪೂನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ:
ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಪ್ಪು ಪುಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಹರಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕೂದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ಕೂದಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.