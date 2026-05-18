ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕುವ ಬದಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಇರುವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳಿರುವ ಚಿಕನ್ಕಾರಿ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಸೂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಹಗುರವಾದ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್ಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ದಾರಗಳಿಂದ ಹೊಳೆಯುವ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಿರರ್ ಟಾಸೆಲ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಪಲಾಝೋ ಜೊತೆಗಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್ಗಳು ನೋಡಲು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ ಸೂಟ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾದರೆ, ನೀವು ಸೀಕ್ವೆನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಸುಂದರವಾದ ಸೂಟ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬಹುದು.
ಟಾಸೆಲ್ ಇರುವ ಸೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಟಾಸೆಲ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್ ಕೂಡ ಧರಿಸಬಹುದು.
2 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ಮೂಗುತಿ: ಸಣ್ಣ ಮೂಗಿಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಸೂಪರ್!
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುವ 6 ಅಫ್ಘಾನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಜುಮ್ಕಿಗಳು!
ಹೆಂಡ್ತಿ, ಮಗಳು, ತಾಯಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಟ್ರೆಂಡಿ ಸ್ನೇಕ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್
ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಾ? ಎರಡೂ ಕೈಗೆ 6 ಬಳೆಗಳ ಸೆಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ