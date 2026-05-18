Kannada

ಹಗುರ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇದ್ರೆ ಸೆಖೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಈ 6 ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್

fashion May 18 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:instagram
Kannada

ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಚಿಕನ್‌ಕಾರಿ ಸೂಟ್

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕುವ ಬದಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಇರುವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳಿರುವ ಚಿಕನ್‌ಕಾರಿ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: instagram
Kannada

ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಸೂಟ್ ಲುಕ್

ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಸೂಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಹಗುರವಾದ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್‌ಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: instagram
Kannada

ಗ್ರೇ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಸೂಟ್

ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್‌ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ದಾರಗಳಿಂದ ಹೊಳೆಯುವ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಿರರ್ ಟಾಸೆಲ್‌ಗಳು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

Image credits: instagram
Kannada

ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್

ಪಲಾಝೋ ಜೊತೆಗಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್‌ಗಳು ನೋಡಲು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: pinterest
Kannada

ಸೀಕ್ವೆನ್ ವರ್ಕ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ ಸೂಟ್‌ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾದರೆ, ನೀವು ಸೀಕ್ವೆನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಸುಂದರವಾದ ಸೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬಹುದು.

Image credits: pinterest
Kannada

ಟಾಸೆಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಸೂಟ್

ಟಾಸೆಲ್ ಇರುವ ಸೂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಟಾಸೆಲ್‌ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್ ಕೂಡ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: instagram

2 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ಮೂಗುತಿ: ಸಣ್ಣ ಮೂಗಿಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್​ಗಳು ಸೂಪರ್!

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುವ 6 ಅಫ್ಘಾನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಜುಮ್ಕಿಗಳು!

ಹೆಂಡ್ತಿ, ಮಗಳು, ತಾಯಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಟ್ರೆಂಡಿ ಸ್ನೇಕ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಾ? ಎರಡೂ ಕೈಗೆ 6 ಬಳೆಗಳ ಸೆಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ