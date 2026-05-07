Met Gala: 142 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಟ್ಟು ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕ ದಂಗುಬಡಿಸಿದ ಈ ಚೆಲುವೆ ಯಾರು
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೆಟ್ ಗಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಸುಧಾ ರೆಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅವರು ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ, 'ದಿ ಟ್ರೀ ಆಫ್ ಲೈಫ್' ಥೀಮ್ನ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು.
ಮೆಟ್ ಗಾಲಾ ಸಂಭ್ರಮ
ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೆಟ್ ಗಾಲಾಕ್ಕಾಗಿ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ತಾರೆಯರು ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಡೆದ ಮೆಟ್ ಗಾಲಾದಲ್ಲಿ ಕೈಲೀ ಜೆನ್ನರ್ ಮತ್ತು ಕಿಮ್ ಕಾರ್ಡಶಿಯಾನ್ ಅವರಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಪಂಚದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಭಾಗಿ
ಈ ವರ್ಷ, ಮೆಟ್ ಗಾಲಾ ಥೀಮ್ "ಫ್ಯಾಷನ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟ್". ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು. ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಹಲವಾರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಸಹ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಾಗಲೇ ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರಂಥ ಪ್ರಮುಖರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ 140 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಟ್ಟ ಚೆಲುವೆಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕಿದರು.
ಯಾರೀ ಚೆಲುವೆ?
ಇವರೇ ಸುಧಾ ರೆಡ್ಡಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಸುಧಾ ರೆಡ್ಡಿ 2026 ರ ಮೆಟ್ ಗಾಲಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನೋಟದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದರು, ವಿದೇಶಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ಸುಧಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮೆಟ್ ಗಾಲಾದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಗೌನ್ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು, ಅವರು ಸುಂದರವಾದ ಕಸೂತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹೂವಿನ ಕೇಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಕಸೂತಿ ಕಾಣಬಹುದು.
3,459 ಗಂಟೆಗಳ ರಚನೆ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಗೌನ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾ ಧರಿಸಿದ್ದರು, ಇದು ಒಟ್ಟು 3,459 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು 90 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಗೌನ್ನ ಥೀಮ್ 'ದಿ ಟ್ರೀ ಆಫ್ ಲೈಫ್' ಆಗಿತ್ತು, ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ 3,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಕಲಂಕರಿ ಕಲೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷಿ, 'ಪಾಲ್ಪಿಟ್ಟ', 'ಜಮ್ಮಿ ಚೆಟ್ಟು' (ಶಾಮಿ ಮರ) ಮತ್ತು 'ತಂಗೇಡು' ಹೂವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಉಡುಗೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜವಳಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಜಾಗತಿಕ ಫ್ಯಾಷನ್ನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
142 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಡ್ರೆಸ್
ಸುಧಾ ರೆಡ್ಡಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಸುಮಾರು $15 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ 142 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಈ ಉಡುಪನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ಈ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ 550-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಳವಾದ ನೀಲಿ-ನೇರಳೆ ವಜ್ರಗಳು ಇದ್ದವು. ಇವು ತಾಂಜೇನಿಯಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥವು. ಇದು ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲುಕ್ನ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿತ್ತು.
23-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಉಂಗುರ
ಅವರು 23-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಳದಿ ವಜ್ರದ ಉಂಗುರ ಮತ್ತು 30-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗುಲಾಬಿ-ಕಟ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ವಜ್ರದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಸಹ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಆಭರಣಗಳು ಅವರನ್ನು ರಾಜಮನೆತನದ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
